Ce week-end, l'AS Saint-Étienne joue gros en recevant l'OGC Nice, actuel 3e du classement. Après un nul frustrant contre Angers, les Verts doivent impérativement réagir face à un adversaire en quête de Ligue des Champions.

Ce vendredi, l'AS Monaco ouvre la 24e journée en accueillant Reims. Les Monégasques, en embuscade pour une place en Ligue des Champions, devront s'imposer face à une équipe rémoise en perte de vitesse. Une victoire de Monaco serait une aubaine pour Saint-Étienne, qui reste au coude-à-coude avec Reims au classement.

Samedi soir, le PSG affronte Lille dans une rencontre qui s'annonce spectaculaire. Portés par un Ousmane Dembélé en grande forme, les Parisiens veulent poursuivre leur série victorieuse. Les Lillois, quant à eux, tenteront de recoller au peloton de tête, où Nice occupe la troisième place.

Saint-Étienne face à une montagne niçoise

Le choc entre l'ASSE et Nice aura lieu samedi à 17h00 à Geoffroy-Guichard. La tâche s'annonce ardue pour les Verts, qui affrontent une formation azuréenne en pleine confiance. Si l'attaque stéphanoise semble retrouver des couleurs, la défense reste le talon d'Achille de l'équipe. Toujours en position de barragiste avec 19 points, Saint-Étienne doit absolument engranger des points avant ses deux prochains déplacements capitaux au Havre et à Montpellier, deux concurrents directs pour le maintien. Les Verts, en cas de victoire, pourraient enfin enchaîner deux rencontres aux épilogues positifs et les projetant vers une opération maintien moins stressante ! Les Verts sont-ils prêts à tirer un feu d'artifice de buts sans en encaisser ce samedi ?

La course au maintien bat son plein

En bas de tableau, les Verts surveilleront de près les résultats du week-end. Le Havre (17e, 17 points) tentera de créer l'exploit sur la pelouse de Lens (8e, 33 points). Montpellier, lanterne rouge avec 15 points, reçoit Rennes, qui semble retrouver des couleurs depuis l'arrivée d'Habib Beye sur le banc. Autre match clé : Nantes, qui lutte aussi pour son maintien, affronte Marseille dimanche soir. Une défaite des Canaris pourrait faire les affaires de l'ASSE, qui espère un faux pas de ses concurrents directs.

Le sprint final pour le maintien est lancé, et chaque point vaudra de l'or pour Saint-Étienne. Première réponse samedi, sur le terrain !