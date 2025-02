Après un nul frustrant face à Angers, l'ASSE retrouve Geoffroy-Guichard ce samedi avec la réception de l'OGC Nice. Bouchouari s'est exprimé en conférence de presse ce jeudi. Retour sur les propos du milieu de terrain stéphanois.

Benjamin Bouchouari (Joueur de l'ASSE) : "Un mot sur l’arbitre et les fautes subies ? Je suis un joueur qui a toujours connu ça. Beaucoup d'erreurs, ça n'a pas changé grand-chose. Mais juste par rapport aux arbitres, je n'ai pas forcément un lien avec eux. Mais voilà, c'était un peu bizarre après toutes les erreurs. Par exemple, Rennes, il n'y avait pas de carton rouge. Je pense à Marseille, Hojberg aussi. Après, c'est leur décision, tu ne peux rien faire. Oui, bien sûr, tu peux dire ça. Peut-être un manque d'expérience. Après, je suis quelqu'un d’honnête. Je n'aime pas trop rester au sol et tout. Après, à Rennes, il y avait le VAR qui a vu le moment. Même eux, ils ont dit qu'il n'y avait rien. Mais peut-être que je peux rester encore plus longtemps. C'est une décision qui est faite et c'est comme ça. Tu ne peux rien changer et tu ne peux que continuer. Mais ça. Ne me frustre pas."

"Peut-être un manque d'expérience. Après, je suis quelqu'un d’honnête. Je n'aime pas trop rester au sol et tout." (Bouchouari sur l'arbitrage de ces dernières semaines)

Benjamin Bouchouari (Joueur de l'ASSE) : "Son association avec Mouton ? Je pense que j'ai une bonne attente avec Louis. Je pense qu'on se comprend très, très bien et je trouve qu'on est bien équilibré ensemble au milieu de terrain. En ce moment, j'ai joué avec Tardieu. Ça se passe bien aussi, bien sûr. Mais oui, Louis, c'est un garçon que j'apprécie beaucoup, comme les autres, bien sûr. On a une relation particulière, oui c'est normal, le plus de temps que tu es avec lui sur le terrain, plus que tu parles ensemble."

"Je pense que je suis devenu un joueur un peu plus complet, surtout sur l'aspect défensif dans l'organisation" (Bouchouari, milieu de l'ASSE)

Benjamin Bouchouari (Joueur de l'ASSE) : "Un petit creux sur ses performances selon le coach ? Oui, je suis d'accord avec lui. Il y avait un moment où j'étais un peu malade, mais là je me sens mieux et je suis mieux aussi sur le terrain. Je pense que je suis devenu un joueur un peu plus complet, surtout sur l'aspect défensif dans l'organisation. Je me suis amélioré beaucoup, beaucoup sur cet aspect-là. Et je pense que ça fait de moi un joueur plus complet. Je trouve que ça fait aussi que je progresse bien dans le jeu, ma progression personnelle. Mais c'est surtout l'aspect défensif que j'ai bien amélioré. Oui, bien sûr. De moi, avec l'ancien coach aussi, bien sûr. Je me trouvais à la fin de jouer ailier et du coup, pour vraiment rejouer à mon poste, il fallait que je sois mieux défensivement. J'ai appris ça avec l'ancien coach aussi, surtout."