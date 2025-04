L'ASSE se déplace à Strasbourg ce samedi. Une rencontre important à quatre journées de la fin du championnat. Léo Pétrot s'est présenté en conférence de presse.

Léo Pétrot (Joueur de l'ASSE) : "Mon apport offensif ? C'est ce qu'on essaye de faire tout le temps. Après, ça dépend aussi des matchs, du contenu du match, si on arrive à avoir le ballon ou pas. Mais forcément, quand on est latéral, il faut arriver à amener des solutions offensives et pouvoir combiner avec les attaquants. Je sais que j'ai une marge de progression et ça montre qu'en tout cas, j'en suis capable. Il faudra que j'arrive à garder ça sur les prochains matchs pour aider l'équipe.""

Les Verts peuvent compter sur Stassin

Léo Pétrot (Joueur de l'ASSE) : "Lucas Stassin ? On sait qu'il a eu une première partie de saison difficile, mais c’est aussi à l'image de l'équipe. Et ça reste un très jeune joueur qui a eu besoin d'un temps d'adaptation. Il découvrait un nouveau championnat. On voit que sur cette deuxième partie de saison, il est complètement libéré. Il a appris aussi, il s'est musclé, il a musclé son jeu. On voit qu'il est en confiance. On sait que la confiance chez les attaquants, c'est très important. On espère qu'il continuera de nous aider comme il le fait sur les derniers matchs.

Lucas, c'est surtout un attaquant de surface, c'est quelqu'un qui se place très bien et c’est un très bon finisseur. Physiquement, il a pris un petit peu en masse et il a réussi à muscler son jeu, mais ça reste un joueur très intelligent dans le déplacement et dans la finition. Il l'avait déjà quand il est arrivé, on l'a vu tout de suite. Mais avec la avec la confiance et un style de jeu plus offensif, Lucas arrive à s'exprimer pleinement."

L'ASSE doit performer à l'extérieur

Léo Pétrot (Joueur de l'ASSE) : "Strasbourg ? On sait que ça va être un match très difficile. C'est une jeune équipe qui a beaucoup de talent. Ils font une très grosse seconde partie de saison. C'est à nous de bonifier ces trois points de la meilleure des manières, c'est-à-dire d'arriver à faire un bon déplacement. On sait que ça va être un match compliqué, mais on a bien préparé le match. On s'attend à un gros match encore une fois.

On travaille sur le jeu de Strasbourg et comme je l'ai dit, on s'attend à un gros match avec une belle adversité. Mais on ira avec notre envie de jouer, notre style de jeu. C'est surtout ça qui est primordial.

On a la chance, à Geoffroy Guichard, d'avoir une ambiance qui nous pousse. On sait aussi qu'on a la chance d'avoir en France certains stades aussi qui ont leurs supporters et qui poussent aussi leurs équipes. Ce sera à nous d'être confronté à ça pour une fois à la Meinau. Ce match arrive aussi à un bon moment. On doit confirmer et montrer qu'à l'extérieur, on peut arriver à être solide et avoir un état d'esprit qui nous permet de prendre des points."