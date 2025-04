Dans un derby bouillant, l’ASSE a littéralement asphyxié l’Olympique Lyonnais lors des 45 premières minutes. Un round initial d’une intensité rare, qui a permis aux Verts de poser les bases d’un succès précieux.

L’ASSE a démarré la rencontre pied au plancher. Portée par un Geoffroy-Guichard incandescent, la formation d’Eirik Horneland a livré un premier acte impressionnant de maîtrise collective et d’intensité. Les chiffres parlent d’eux-mêmes : 10 tirs tentés contre 3, 2 grosses occasions créées contre 0 et 1,29 but attendu (xG) contre 0,06 pour les Gones.

À la pause, la possession était parfaitement équilibrée (50%-50%), mais c’est bien Sainté qui a su l’exploiter à bon escient, en frappant deux fois au but et en obligeant le gardien lyonnais à s’employer (2 arrêts réalisés). Avec 254 passes réussies, 4 corners obtenus et 6 tacles bien sentis, les Verts ont étouffé toute tentative lyonnaise de construire le jeu.

L’OL a relevé la tête, mais trop tard

En seconde période, les Lyonnais ont pris le contrôle du ballon (71% de possession), multipliant les passes (284 contre 117 pour l’ASSE) et les tirs (11 à 8). Pourtant, malgré cette domination territoriale, ils ont continué à buter sur un bloc stéphanois solidaire et bien en place. Preuve de leur inefficacité, aucune grosse occasion à signaler pour l’OL sur l’ensemble du match.

Les hommes d’Horneland ont certes subi, mais sans rompre. Mieux encore, ils ont su faire preuve de réalisme en seconde période. Une leçon de gestion et d’efficacité.

Une victoire forgée rapident par l'ASSE

Avec 18 tirs contre 14 sur l’ensemble de la rencontre, 1,60 xG contre 0,76 et 2 grosses occasions créées contre aucune, l’ASSE n’a pas volé sa victoire. Malgré une possession globale inférieure (41 % contre 59 %), les Verts ont montré que l’impact et la verticalité valent mieux que les chiffres stériles de passes horizontales.

Ce derby, l’ASSE l’a gagné au mental, à l’énergie et grâce à une première période d’un très haut niveau. Un message fort envoyé à la concurrence dans cette fin de saison où chaque point comptera.

