Dans l’After Foot sur RMC, Daniel Riolo a réagi vivement aux menaces de dissolution visant les Magic Fans (MF91) et les Green Angels (GA92). Pour le journaliste, cette décision politique, prise sans dialogue, pourrait avoir des conséquences lourdes.

Alors que les groupes de supporters de l’AS Saint-Étienne, les MF1991 et les GA1992, sont dans le viseur du ministère de l’Intérieur, Daniel Riolo est monté au créneau dans l’émission After Foot sur RMC. Une prise de position forte, sans ambiguïté, dans laquelle il appelle à la raison et met en garde contre les effets dévastateurs d’une dissolution brutale et non concertée.

Daniel Riolo : « Une décision sans dialogue »

Le journaliste n’a pas mâché ses mots :

« Je ne peux pas croire que les politiques qui poussent pour la dissolution s'obstinent et continuent dans cette voie. Je veux croire qu'ils vont se rendre compte qu'ils font fausse route. Là on touche à des associations d'une taille importante. Malheureusement, j'ai peur que ça provoque le KO et qu'on voit arriver de la violence. »

Selon lui, la mise au ban de groupes structurés pourrait créer un vide et alimenter une spirale incontrôlable :

« Les supporters vont finir par se dire que la seule option pour se faire entendre est celle-là. Il peut y avoir de véritables actions des groupes. On est sur une décision forte prise sans aucun dialogue ! »

Soutien aux groupes, mais pas aux débordements

Daniel Riolo a cependant tenu à nuancer son propos en rappelant qu’il ne cautionnait en aucun cas les actes violents. Il appelle à une répression ciblée et juste :

« Je soutiens encore une fois ces groupes de supporters. Je veux que les mecs qui foutent le bordel soient sévèrement réprimandés. Idem dans les associations. Je condamne le saccage et l'envahissement de pelouse des supporters de l'ASSE face à Auxerre. Là oui, tu peux sanctionner. »

Pour le chroniqueur, la solution ne passe pas par une dissolution globale, mais par une justice individualisée :

« Tu dois identifier les coupables, les leaders. Tu dois multiplier les interdictions de stade pour les responsables. Mais tu ne peux pas dire que tu dissous les associations de supporters du jour au lendemain sans raison. »

Une position partagée par de nombreux observateurs

Cette intervention fait écho à celles de nombreux acteurs du football, qui s’inquiètent de l’orientation sécuritaire prise par le gouvernement sans réelle concertation avec les clubs ni les groupes de supporters. Si des dérives doivent être encadrées, nombreux sont ceux qui plaident pour un dialogue plutôt qu’un passage en force.

Dans le contexte actuel, marqué par les tensions entre pouvoir politique et monde ultra, Daniel Riolo appelle Bruno Retailleau à la raison. Reste à savoir si le Ministre de l'Intérieur saura entendre ces messages avant de prendre une décision brutale.

Source : RMC – After Foot