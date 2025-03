Un ancien joueur de l'ASSE va se lancer dans une nouvelle aventure en participant à la Kings League. Il évoluera sous les couleurs de l'équipe dirigée par le célèbre influenceur Michou.

Créée par Gerard Piqué, ancien défenseur du FC Barcelone, la Kings League est une compétition de football à 7 qui a révolutionné le paysage du football de divertissement. Cette ligue propose un format unique avec des règles originales, telles que des tirs au but inspirés du hockey ou des "cartes mystères" pouvant changer le cours du jeu.

Depuis son lancement en 2023, la Kings League a attiré d'anciens joueurs professionnels et des influenceurs, formant des équipes dirigées par des personnalités du web et du sport. La compétition est diffusée en direct sur Twitch et YouTube, rassemblant des millions de spectateurs à travers le monde.

Mehdi Tenniche, un ancien Vert dans l'aventure

Formé à l'AS Saint-Étienne, Mehdi Tenniche était du club de Montfermeil dans la région parisienne. Stéphanois pendant quatre saisons, il a joué dans toutes les catégories de jeunes du club. Son intégration dans la Kings League marque une nouvelle opportunité, mais sous une forme différente et très médiatisée.

En rejoignant l'équipe de Michou "génération seven", influenceur aux millions d'abonnés, Tenniche fera partie d'un projet ambitieux où compétitivité et spectacle se mêlent. Cette association entre football et création de contenu devrait offrir une belle exposition à l'ancien stéphanois.

Quel impact pour la Kings League et Tenniche ?

L'arrivée de Tenniche dans la Kings League confirme l'attrait grandissant de cette compétition, capable de faire venir des joueurs de qualité et d'attirer un large public. Pour le principal intéressé, c'est une opportunité de jouer cette compétition tout en profitant de la visibilité offerte par le monde du streaming et des réseaux sociaux.

Reste à voir si Tenniche pourra apporter son expérience et son talent à l'équipe de Michou pour briller dans cette ligue toujours plus populaire.