Le défenseur de l’AS Saint-Étienne, Dylan Batubinsika, a été appelé par la sélection congolaise pour disputer deux rencontres cruciales dans le cadre des éliminatoires de la Coupe du Monde 2026. Alors que les Verts traversent une période compliquée, cette convocation pourrait être un tournant dans sa saison pour lui redonner une dynamique.

Dylan Batubinsika s’est imposé comme un élément important de l’arrière-garde stéphanoise cette saison. Titulaire indiscutable, il enchaînait les rencontres en Ligue 1 aux côtés de Mickaël Nadé. Toutefois, de nombreuses erreurs ont fragilisé son rendement et poussé Horneland à user de la solution Bernauer au cours des dernières rencontres de l'ASSE. Des performances qui semblent cependant suffisantes pour gagner du galon en sélection congolaise. Lors de sa dernière apparition avec les Diables Rouges, il s’est même illustré en inscrivant un but face à l’Éthiopie.

Avec la double confrontation contre le Soudan du Sud et la Mauritanie, Batubinsika pourrait encore monter en puissance sur la scène internationale. Dans un contexte où la défense congolaise traverse une zone de turbulence, sa solidité et son expérience seront précieuses.

Une responsabilité accrue en sélection pour Batubinsika ?

Le Congo doit composer avec plusieurs absences et des joueurs en manque de rythme dans le secteur défensif. Cette situation offre à Batubinsika une opportunité en or de s’affirmer comme un patron au sein de l’arrière-garde. Sa capacité à diriger la défense et à stabiliser l’équipe sera déterminante face à des adversaires qui chercheront à bousculer les Diables Rouges.

Une bonne performance sur ces deux rencontres pourrait non seulement renforcer son statut en sélection, mais aussi lui apporter une confiance supplémentaire pour la fin de saison avec l’ASSE. En effet, les Verts auront besoin d’un Batubinsika au sommet de sa forme pour espérer redresser la barre en championnat, surtout avec la suspension de Bernauer ce week-end et le pépin physique de Nadé.

Résumé du match contre la Mauritanie

Les Léopards de la République démocratique du Congo (RDC) ont signé une victoire précieuse ce lundi 25 mars en battant la Mauritanie (2-0) au stade municipal de Nouadhibou. Grâce à cette performance, ils consolident leur place dans la course à la qualification pour la Coupe du Monde 2026.

Dès l’entame, les hommes de Sébastien Desabre ont pris l’ascendant sur leurs adversaires. Charles Pickel a rapidement ouvert le score à la 4ᵉ minute, profitant d’un bon travail collectif pour placer son équipe en tête. Ce but précoce a mis les Mauritaniens sous pression, les obligeant à courir après le score face à une défense congolaise bien organisée, au sein de laquelle Dylan Batubinsika était titulaire et a joué toute la rencontre..

Avant-dernière de son groupe avec seulement 2 points, la Mauritanie espérait un exploit pour se relancer après son match nul face au Togo lors de la précédente journée. Malgré quelques incursions offensives, notamment en seconde période, les Mourabitounes ont buté sur une défense solide et un gardien congolais vigilant. Le manque d’efficacité offensive a encore une fois pesé lourd dans la balance.

Alors que la Mauritanie tentait de pousser pour revenir au score, les Léopards ont su faire preuve de patience et d’opportunisme. Fiston Mayele, entré en jeu à la 67ᵉ minute à la place de Cédric Bakambu, a inscrit le second but congolais à la 81ᵉ minute. Un but qui permet à la RDC de s’imposer sans trembler et de repartir avec les trois points.

Dylan Batubinsika ( RD Congo ) vs Mauritanie Défenseur central / central defender 90 Minutes 🎥🇨🇩 Vaillant. 🛡️pic.twitter.com/wrBvTbk3ZL — 243 Comps 🎥🇨🇩 (@243Comps) March 26, 2025

Un pas de plus vers la qualification pour la RDC

Avec cette victoire, la RDC totalise désormais 13 points et renforce ses chances d’accéder à la prochaine phase des éliminatoires. L’objectif d’une qualification pour la Coupe du Monde, que le pays poursuit depuis plus de 50 ans, reste plus que jamais à portée. À l’inverse, la Mauritanie voit ses espoirs de qualification s’amenuiser encore un peu plus avec seulement 2 points au compteur.

La prochaine journée sera décisive pour les Léopards, qui devront confirmer leur bon parcours et rester concentrés jusqu’au bout pour décrocher leur ticket pour la phase finale du Mondial 2026.