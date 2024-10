Après la rencontre, en zone mixte, les joueurs stéphanois sont revenus sur la défaite face aux Lensois, mais également les sifflets qui ont accompagné la sortie de Yunis Abdelhamid. Extraits avec pierre Ekwah et Louis Mouton.

Pierre Ekwah : "Le Racing Club de Lens a vraiment montré un très bon niveau ce soir. De notre côté, on a aussi réussi à afficher de belles choses, mais le match nous a un peu échappé. Ce qui nous a manqué, c'est l'efficacité devant le but. On a eu des occasions, on a tiré, mais on n'a pas cadré suffisamment, contrairement à Lens qui a su concrétiser ses opportunités.

Les erreurs individuelles, c'est ce qui fait la différence dans le football. Ce sont elles qui coûtent cher. Parfois, on ne marque pas quand il faut, et une petite erreur défensive suffit à faire basculer un match. C'est exactement ce qui s'est passé ce soir. Mais on ne va pas baisser les bras. On va continuer à travailler dur, à corriger nos erreurs, et on va tout donner pour aller chercher un résultat à Angers lors de la prochaine journée."

Les sifflets contre Abdelhamid ne passent pas !

Louis Mouton : "Le sentiment est vraiment partagé. On fait une première mi-temps qui ne reflète absolument pas ce que nous sommes capables de produire. On les respecte peut-être un peu trop, alors qu’en deuxième période, dès qu’on met l’intensité qu’il faut, on voit qu’ils sont en difficulté, même si c’est une équipe qui joue l’Europe. C’est vraiment frustrant de commettre cette erreur qui leur permet de marquer le deuxième but, parce que je suis convaincu qu’on aurait pu les renverser en fin de match. C’est rageant.

Forcément, le coach était en colère après le match, et nous aussi. On a montré deux visages complètement opposés. En première période, on les pense presque intouchables, puis en deuxième, on réussit à les bousculer, à trouver les bons timings. C’est dommage de ne pas avoir été plus incisifs quand on a eu les opportunités. Il faut savoir saisir ces moments.

Quant à Yunis Abdelhamid, c’est notre capitaine. On est tous derrière lui, et les sifflets, honnêtement, je ne les comprends pas. On est une équipe, et cela se joue collectivement. Yunis apporte énormément, sur et en dehors du terrain. Humainement, c’est quelqu’un d’exemplaire, toujours à nous encourager, à motiver le groupe avant chaque match. C’est lui qui nous remet en place quand on ne fait pas les efforts. Je suis à 100 % avec lui, et je ne comprends pas du tout ces réactions. Ce soir, on est tous dans le même bateau."