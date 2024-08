Les Verts ont fait leur retour en Ligue 1. Opposée à Monaco, un gros morceau, l’ASSE s’est inclinée avec les honneurs (1-0). Retour sur la semaine des Verts.

Mardi 13 Août

L’ASSE en passe de boucler un arrière gauche ?

Si l’ASSE a récemment enregistré l’arrivée d’Igor Miladinovic, le club doit espère encore boucler au minimum 4 à 5 recrues d’ici la fin du mercato. Le board avance sur plusieurs dossiers comme celui de Sébastian Nanasi ou Thierno Barry. Les Verts travaillent également en sous-marin, l’arrivée du milieu serbe n’ayant pas fuité avant le jour de sa signature. Il reste encore 2 grosses semaines au stéphanois pour boucler le mercato avec pour objectif d’avoir le meilleur effectif possible pour se maintenir en Ligue 1.

Olivier Dall’Oglio s’impatiente concernant le recrutement. l’entraîneur cévenol souhaite davantage de recrues pour améliorer son équipe. L’ancien dijonnais ne connait toujours pas l’identité de son latéral gauche titulaire pour samedi. Léo Pétrot, Mahmoud Bentayg et Yvann Maçon sont indisponibles. Ce qui force pour l’heure l’entraîneur des verts a innover a ce poste. Une recrue a ce poste pourrait rapidement débarquer puisque l’ASSE est en négociations avancées pour recruter Pierre Cornud, latéral du Maccabi Haifa selon sport5il. L’ancien coéquipier de Dylan Batubinsika en Israël pourrait donc rapidement le rejoindre dans le Forez. Le latéral de 27 ans serait de retour en France pour la première fois depuis son départ de Montpellier, il y a 10 ans.

Mercredi 14 Août

L’ASSE à fond sur un latéral de l’AC Milan ?

L’AS St-Etienne est en recherche active avant la reprise de la Ligue 1. Alors qu’elle recherche un attaquant et un milieu de terrain, c’est au poste de latéral que le club semble s’activer actuellement. Alors que la piste Pierre Cornud (Maccabi Haifa) est apparue hier, une nouvelle information vient de tomber d’une source fiable en Italie : Fabrizio Romano.

🟢🇫🇷 St Etienne have submitted bid to sign Fodé Ballo-Touré from AC Milan. Negotiations ongoing as he already rejected an approach from Besiktas.@MatteMoretto 🤝🏻 pic.twitter.com/VjjQU59PVK — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) August 14, 2024

Le spécialiste du mercato italien vient de reprendre une information de Matteo Moretto, journaliste sportif de renom également. Selon Moretto, l’ASSE aurait envoyé une offre au Milan AC afin d’attirer Fodé Ballo-Touré (27 ans). Le latéral gauche, formé au PSG, avait à l’époque signé libre de tout contrat au LOSC avant d’être transféré pour 11 millions d’euros à Monaco en 2018. En 2021, il signait au Milan AC pour une somme avoisinant les 5.4 millions d’euros.

Peu en vue depuis son départ en italie, il ne l’a pas été davantage du côté de Fulham où le joueur a été prêté la saison passée (8 matchs joués). La piste semble crédible et atteignable pour des stéphanois aux moyens restreints, mais capables de casser leur porte-monnaie si besoin était. Fodé ballo-Touré, qui s’est perdu du côté de l’Italie, pourrait ainsi se refaire la cerise du côté du Chaudron. A suivre…

Jeudi 15 Août

Une piste surprenante pout l’attaque de l’ASSE

Andreas Hountondji, Ludovic Ajorque, Myron Boadu ou encore Thierno Barry … Les dossiers au poste d’attaquant se sont empilés cet été sur les bureaux de Jason Rosenfeld et d’Huss Fahmy. Mais aucun ne s’est concrétisé. Andréas Hountondji s’est engagé du côté de Burnley pour quatres millions d’euros. Ludovic Ajorque a préféré Brest, récent qualifié pour la Ligue des Champions, et Boadu l’Allemagne. D’un autre côté, les dirigeants de Bâle jouent la montre concernant Thierno Barry.

Pourtant, avec seulement Ibrahim Sissoko ou Ibrahima Wadji à ce poste, un ou deux renforts semblent impératifs. En effet, les prestations à la pointe de l’attaque stéphanoise durant les amicaux révèlent une certaine fragilité. Olivier Dall’Oglio soulignait ce point après l’amical face à Getafe : « Je regrette quand même le manque technique sur les passes et les contrôles qui ne nous ont pas permis de lancer nos attaques. C’est dommage car il y avait des choses intéressantes. Il nous a aussi manqué la finition dans nos situations de frappe. »

Ce jeudi, FootMercato dévoile l’intérêt de l’ASSE pour l’ex-rennais M’Baye Niang. À 29 ans, l’attaquant sort d’une saison à 14 réalisations en 34 apparitions dans deux clubs différents. Niang a rejoint Empoli cet hiver pour permettre d’accrocher le maintien en Serie A. Ce dernier a par ailleurs inscrit le but du maintien face à Frosinone.

Passé par l’AC Milan (79 matchs), le Stade Rennais (92 apparitions) ou encore les Girondins de Bordeaux (23 matchs), M’Baye Niang est désormais libre de tout contrat. Celui qui cumule 165 matchs dans l’élite intéresse de nombreuses formations, à quelques jours de la clôture du mercato estival. Sébastien Denis pour FootMercato avance que les Corinthians, Khor Fakkan (Emirats), Al-Wehda (Arabie Saoudite), Getafe ou encore le CSKA Moscou ont formulé des offres à l’attaquant.

De son côté, l’ASSE serait venue aux renseignements. Niang ne serait pas contre un retour en Ligue 1, un an après l’avoir quitté. Mais ce dernier n’exclu pas un départ dans un championnat exotique, ajoute le média. Affaire à suivre…

Vendredi 16 Août

Ballo-Touré en approche

Pour le déplacement à Monaco, Olivier Dall’Oglio doit composer ses 4 latéraux de l’effectif professionnel. Il l’a d’ailleurs évoqué en conférence de presse à la mi-journée : « Sur les blessés, Dennis Appiah s’est fait mal à Kiel, il est trop juste pour Monaco. Anthony Briançon s’est fait mal au genou et ne sera pas là. Léo Pétrot et Ibrahima Wadji ont repris il y a deux jours et seront absents également. Aïmen Moueffek reprend la semaine prochaine. Mahmoud Bentayg est sur une blessure longue et reprendra doucement. » Ainsi, le club va donc devoir s’appuyer sur son réservoir en lançant des jeunes joueurs vus durant la préparation.

🟢🤝🏻 St Etienne have agreed terms with AC Milan to sign Fodé Ballo-Touré. Agreement close also with the fullback as final details are being sorted. pic.twitter.com/gxUGNc2Obg — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) August 16, 2024

Le dossier du latéral gauche a offert de nombreux rebondissements. Alors que la piste la plus chaude a longtemps été Matthieu Udol, le capitaine messin, l’ASSE s’est ensuite penché sur les dossiers Opéri du Havre et Neto Borges de Clermont, sans véritablement entreprendre des négociations intensives. Dès lors, c’est l’actuel joueur du Milan AC : Fodé Ballo-Touré qui arrive selon les informations de Fabrizio Romano. Un joueur qui compte bien se relancer dans le Forez.

Ce joueur de 27 ans, international sénégalais (17 sélections) est évalué à 3 millions d’euros à un an de la fin de son contrat. Il sort d’une saison 2023-2024 durant laquel il a joué 225 minutes avec Fulham où il était prêté. Lors de la saison 2022-2023, il a disputé 650 minutes. En d’autres termes, il a disputé l’équivalent de 10 matchs officiels lors des deux dernières saisons. Il faudra donc s’armer de patience pour un joueur qui doit retrouver de l’élan. Néanmoins, Irvin Cardona présentait le même genre de bilan avant son arrivée à Saint-Etienne. Le mariage entre lui et les supporters fut malgré tout parfait. Wait and see !

Samedi 17 Août

Les Verts frustrés à Monaco

Les Verts tentent de prendre leurs marques dans ces premières minutes. Sur un centre au second poteau, Balogun est seul et reprend mais Larsonneur effectue un miracle sur sa ligne. La réaction stéphanoise intervient grâce au capitaine du jour. En effet, de la tête, Abdelhamid force le portier de Monaco à claquer en corner. À la 17ᵉ, Sissoko frappe au-dessus sur un superbe service d’Owusu. Cela se corse à partir de la 20ᵉ minute de jeu, Minamino ouvre le score, mais est finalement rattrapé par la VAR. À la demi-heure de jeu, il marque à nouveau et est signalé hors-jeu, cette fois-ci, à tord. Le but est validé par la VAR après visionnage, 1-0 pour les locaux !

La réaction stéphanoise intervient grâce à Ibrahim Sissoko qui chipe le ballon dans les pieds de Kehrer et se présente face à Koln. Ce dernier détourne la frappe en corner. La plus belle occasion de l’ASSE lors de ce premier acte ! Finalement, les deux équipes regagnent les vestiaires sur ce score de 1-0 qui est logique. Sur une touche Monégasque, Embolo se joue d’Abdelhamid, décale Minamino qui butte sur Larsonneur, inspiré ! Dans la foulée, la frappe de Cafaro est détournée difficilement par Koln. Monsieur Turpin va ensuite siffler penalty pour une faute de Sissoko. Finalement, il sera annulé par la VAR.

À la 71ᵉ, Les Verts pensent faire le coup parfait. But de Sissoko sur une merveille d’action collective… ce dernier était hors-jeu au tout départ de l’action. Frustrant ! Alors que Dall’Oglio lance toutes les forces dans la bataille en faisant entrer Aiki, Boakye, Othman, Fomba et Pedro, l’ASSE ne trouvera jamais la faille. Défaite 1-0, frustrante, mais encourageante tout de même !

Dimanche 18 Août

La rédaction vous souhaite un bon dimanche. Rendez-vous lundi soir à 21 heures pour le deuxième Sainté Night Club de la saison.