Le mercato de l’ASSE va s’intensifier. Après les arrivées de Yunis Abdelhamid (Stade de Reims, libre), Ben Old (Wellington Phoenix), Zuriko Davitashvili (Girondins de Bordeaux), Augustine Boakye (Wolfsberger AC) et Igor Miladinovic (FK Čukarički), plusieurs autres joueurs sont encore attendus.

4 à 5 arrivées espérées ?

L’ASSE cherche à se renforcer à plusieurs postes afin d’éviter une saison galère. Parmi les pistes prioritaires, on retrouve Sebastian Nanasi (Malmö FF), très attendu par les supporters. Le Suédois de 22 ans est intéressé par le projet des Verts et des discussions sont toujours en cours avec son club. Ce dossier ne serait donc pas lié du tout à celui d’Igor Miladinovic, qui a rejoint le Forez il y a quelques jours.

En ce qui concerne le poste d’avant-centre, la priorité de ce début du mois d’août se nomme Thierno Barry, comme révélé en exclusivité par nos soins. L’attaquant de Bâle a bel et bien donné son accord aux Verts sur les grandes lignes du contrat, ce qui est la norme avant de se lancer dans de longues négociations club-club. Toutefois, son prix a doublé au cours des dernières semaines et Bâle joue la montre avec les différents (et nombreux) prétendants afin d’en tirer le meilleur prix. Les choses semblent donc moins bien embarquées qu’il y a une dizaine de jours mais le contact ne serait pas rompu. Dans le même temps, Saint-Etienne a activé au moins trois autres pistes. A suivre…

L’ASSE regarde également à d’autres postes. Au niveau du latéral gauche, si Matthieu Udol était la priorité numéro 1 de Dall’Oglio et que Opéri (Le Havre) et Neto Borges (Clermont) ont été évoqués, rien ne fuite pour le moment. Le coach espère pourtant pouvoir aligner une recrue dans le couloir gauche pour les premières journées de championnat. Un milieu défensif est aussi souhaité par ODO. Le profil idéal ressemblerait à celui de Benjamin André (gratteur de ballons, expérience Ligue 1, leader). Bon nombre de pistes sont donc des joueurs ayant déjà évolué dans l’élite. A l’image de Samuel Moutoussamy, seul nom qui a fuité dans la presse, mais qui est très loin d’être la priorité. Enfin, après le départ de Green à Burnley contre un important pourcentage à la revente, une doublure à Larsonneur est aussi envisagée.

Opération dégraissage délicate pour l’ASSE

Sans compter les fins de prêts, seuls Maxence Rivera (Dunkerque), Dylan Chambost (Columbus Crew) et Etienne Green (Burnley) ont quitté le club cet été. Si plusieurs joueurs ont été prévenus du faible temps de jeu qui leur serait accordé cette saison, peu veulent quitter le navire. Beaucoup ne retrouveraient jamais le même contrat ailleurs.

Le dégraissage est donc pour le moment particulièrement compliqué. Il s’agit pourtant d’un des enjeux de cette fin de mercato. Que ce soit au niveau de la masse salariale ou même simplement de la place dans le vestiaire, l’ASSE ne peut se permettre d’avoir un effectif trop conséquent. Reste à savoir quels joueurs poussés vers la sortie (cela concerne même des cadres de la saison dernière comme Briançon ou Monconduit) s’en iront d’ici fin août.

Crédit photo : asse.fr