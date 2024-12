Les Verts affrontaient Rennes hier, en fin d'après-midi. Les Stéphanois ont à nouveau sombré et l'ASSE a été défaite par 5 buts à zéro. Voici les notes données aux joueurs et au coach de l'ASSE par la rédaction de Peuple-Vert.fr.

Les critères de notation de la rédaction

10 Performance exceptionnelle 9 Excellente performance 8 Très bonne performance 7 Bonne performance 6 Performance correcte 5 Performance passable 4 Performance insuffisante 3 Mauvaise performance 2 Très mauvaise performance 1 Performance exécrable (ou expulsion)

Gauthier Larsonneur (3)

En encaissant 5 buts face à Rennes, Gauthier Larsonneur ne peut prétendre à une bonne note. Toutefois, aucun des buts ne lui est véritablement imputable. Il a même effectué quelques arrêts qui ont permis d’éviter une défaite encore plus lourde, comme celle subie contre Nice.

Léo Pétrot (2)

Léo Pétrot continue d’afficher des lacunes défensives. Son envie ne suffit pas à compenser ses faiblesses techniques. Face à des adversaires plus rapides et mieux préparés techniquement, il a une nouvelle fois sombré, comme cela a trop souvent été le cas cette saison.

Dylan Batubinsika (2)

Des erreurs de placement récurrentes. Bien qu’il figure parmi les défenseurs remportant le plus de duels en Ligue 1, cela ne suffit pas à faire de Dylan Batubinsika un roc défensif. Hier, il n’a jamais trouvé le bon tempo et n’a finalement pas pesé dans une défense stéphanoise une fois de plus dépassée par les événements.

Yunis Abdelhamid (2)

Après une prestation correcte la semaine dernière, Yunis Abdelhamid a connu une rencontre très compliquée. S’il n’est pas directement responsable de l’effondrement défensif, il n’a rien fait pour relever le niveau collectif. Joueur de complément en Ligue 1, il occupe aujourd’hui un rôle de titulaire qui met en lumière ses limites, contribuant à affaiblir une défense stéphanoise ayant déjà encaissé 25 buts à l’extérieur cette saison.

Dennis Appiah (2)

Fautif sur le troisième but rennais, Dennis Appiah n’a pas existé hier. Ses lacunes entrevues face à des équipes moins compétitives ont été flagrantes contre Rennes. Sans apport offensif et dépassé en défense, son manque d’agressivité et de personnalité soulèvent une question : qui titulariser à droite en l’absence de Maçon.

Benjamin Bouchouari (3)

Trop esseulé au milieu de terrain, Benjamin Bouchouari a été étouffé par les milieux rennais. Perdue sa complicité habituelle avec Louis Mouton, il a montré quelques fulgurances grâce à sa technique et sa vélocité, mais il n’a pas eu l’impact habituel en récupération.

Pierre Ekwah (3)

Match relativement transparent pour la sentinelle stéphanoise. Des erreurs techniques surprenantes, un placement approximatif et un manque d’agressivité ont terni sa prestation.

Louis Mouton (2)

Totalement hors de son match, Louis Mouton a montré ses limites face à des adversaires de plus haut calibre. Il doit s’affirmer davantage et progresser rapidement. Remplacé à la mi-temps par Ibrahima Wadji (3), ce dernier a apporté de la combativité et tenté de dynamiser le jeu. Bien qu’il n’ait pas été décisif, son état d’esprit est à saluer, et ses coéquipiers devraient s’en inspirer.

Mathieu Cafaro (1)

Après un début prometteur marqué par une chevauchée conclue par un tir sur le poteau, Mathieu Cafaro a commis une erreur fatale : une main volontaire en pleine surface qui provoque un penalty et son expulsion. Ce geste maladroit a laissé l’ASSE à 10 et précipité l’équipe dans un cauchemar.

Ibrahim Sissoko (2)

Peu mobile et peu combatif, Ibrahim Sissoko semble émoussé. Il n’apporte ni la présence physique nécessaire en pointe, ni l’effort défensif attendu pour aider son équipe. Une remise en question rapide est impérative.

Zuriko Davitashvili (2)

Transparent et incapable d’apporter offensivement ou techniquement, le Géorgien a traversé le match sans éclat. Sa belle période, marquée par plusieurs buts, semble désormais loin derrière lui. On attend qu’il retrouve son influence.

Joueur du match

Aucun joueur ne mérite ce titre après une telle défaite face à Rennes.

L'entraîneur de l'ASSE :

Olivier Dall’Oglio (2)

Avec peu d’options pour composer son équipe, Olivier Dall’Oglio a tout de même pris des décisions discutables, notamment le remplacement de Louis Mouton par Ibrahima Wadji à la mi-temps. Dans une défense déjà en souffrance, ce choix tactique a fragilisé encore davantage l’équipe. On aurait préféré voir une organisation plus équilibrée pour espérer rapporter au moins non pas un point, mais notre dignité !

Le classement général des joueurs de l'ASSE

Pour être présent dans ce tableau, un joueur doit avoir participé à 33% des rencontres de la saison.