Ce samedi, l'ASSE va affronter le RC Lens pour une rencontre importante qui validera peut-être le redressement de l'équipe entraînée par Olivier Dall'Oglio. Le technicien stéphanois, s'il voit des motifs encourageants au niveau sportif, n'en reste pas moins désireux d'améliorer son équipe. La présence du grand patron des Verts, Larry Tanenbaum, sera-t-elle l'occasion d'exprimer ses souhaits...? ODO répond.

La venue de Larry Tanenbaum face au RC Lens était-elle programmée de longue date ou bien a-t-elle été organisée dans une période sportive plus détendue pour les Verts après leur début de saison plus que chaotique ? Difficile de le savoir. Une chose est certaine, le grand patron de l'ASSE va atterrir dans un club au sein duquel les attentes sont nombreuses d'un point de vue sportif.

Après le rachat de l'ASSE et les annonces de Gazidis en juin dernier, les supporters attendaient que les Verts se renforcent avec des joueurs capables d'assurer un maintien sans trembler pour leur retour en Ligue 1. Toutefois, le début de saison a rapidement soulevé les questions et laissé place aux craintes. Le groupe d'Olivier Dall'Oglio possède peut-être un beau potentiel, mais il semble ne pas satisfaire complètement le technicien stéphanois qui s'attendait peut-être à accueillir des joueurs plus expérimentés et habitués aux joutes de la L1.

Tanenbaum et les doléances de Dall'Oglio

Lors de la conférence de presse qui a eu lieu hier, en amont de cet ASSE-Lens, Dall'Oglio s'est exprimé sur la venue de Larry Tanenbaum et de son souhait d'exprimer ses besoins en terme sde recrutement. Après une contextualisation de la rencontre face aux Nordistes, il a évoqué la visite du magnat Canadien.

"Après la réaction positive de l’équipe lors du match contre Nice, il est important de maintenir cette dynamique. Chaque match est un défi, et il faudra continuer à progresser tout au long de la saison. Les performances contre Nantes et Auxerre sont encourageantes, et un bon match contre Lens, qu’il se solde par une victoire ou non, permettra de consolider cette lancée.

Quant à la visite de Larry Tanenbaum au stade samedi, un moment d’échange est effectivement prévu, même si c’est jour de match. Il est important de l’accueillir correctement et d’avoir une discussion constructive avec lui. Pour ce qui est des demandes ou doléances, nous y reviendrons plus tard."

Le recrutement d'Abdelhamid fragilise ODO

Si le mercato et les moyens alloués à son équipe ne seront pas au centre des débats, le coach stéphanois n'a pas l'intention de taire le sujet. Larry Tanenbaum ne représente, en soit, pas son interlocuteur premier s'agissant des questions sportives. Ivan Gazidis et ses deux collaborateurs, Fahmy et Rosenfeld, restent les patrons au quotidien. ODO, s'il est légitime dans ses demandes de renfort, pourrait toutefois se voir reprocher le recrutement d'Abdelhamid qui est passé de titulaire et capitaine à remplaçant en quelques journées de championnat. Un camouflet pour le coach stéphanois qui avait glissé le nom de l'ancien rémois pour renforcer sa défense en Ligue 1.