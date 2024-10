Zuriko Davitashvili est l'homme en forme de l'ASSE. Le géorgien s'est présenté en conférence de presse ce jeudi. L'occasion de se présenter plus en détail et de commenter le début de saison de l'ASSE. Retranscription.

Zuriko Davitashvili (ASSE) : "J'avais d'autres offres que celle de Saint-Étienne. C'était bien sûr un choix personnel. Il y avait d'autres propositions, mais l'expérience que j'avais vécue à Saint-Étienne avec mon équipe de Bordeaux à l'époque, malgré la défaite, m'a permis de mieux comprendre la situation ici. Finalement, cela m'a semblé beaucoup plus intéressant. C'est ainsi que j'ai fait le choix de rejoindre Saint-Étienne."

Il y a deux Stéphanois dans le staff de l'équipe nationale géorgienne : Willy Sagnol et Adel Chadli. J'ai rencontré Willy lors de l'Euro. Nous avons discuté. Il m'a donné quelques conseils qui m'ont aidé à prendre ma décision de venir ici."

Davitashvili reconnaissant envers les siens

Zuriko Davitashvili (ASSE) : "Jouer pour la Géorgie ? Pour moi, c'est une grande fierté d'être Géorgien, et je suis très heureux. D'une certaine manière, c'est un rêve réalisé de jouer en sélection nationale et de porter ce maillot. C'est une fierté immense. Je suis heureux d'avoir non seulement représenté mon pays, mais aussi de l'avoir fait connaître à l'international.

J'ai de merveilleux souvenirs d'enfance, surtout avec mon père, qui jouait lui-même au football. Il m'a beaucoup aidé, en mettant toute son énergie pour m'apprendre ce qu'il fallait pour devenir professionnelle. C'est grâce à lui, à 80 ou 90 %, que je suis devenu la personne que je suis aujourd'hui."

Des débuts encourageants !

Zuriko Davitashvili (ASSE) : "En termes de statistiques, c'est un bon début pour moi, et c'est vraiment encourageant. Si j'avais su à l'avance que mes performances seraient à ce niveau, j'aurais probablement signé le contrat sans hésiter. Cela me motive à continuer dans cette voie, à travailler encore plus et à donner le maximum de moi-même pour améliorer ces résultats."