Lucas Stassin, absent face à Monaco, laisse un vide en attaque. Horneland explore plusieurs solutions internes pour pallier ce forfait très ennuyeux alors que les Verts sont lancés dans la course au maintien.

Lucas Stassin ne sera pas de la partie ce samedi face à l’AS Monaco. Touché musculairement depuis la rencontre face à Strasbourg, l’attaquant belge n’a plus participé aux entraînements et son retour reste incertain d’ici la fin de saison. Une absence d’autant plus regrettable que Stassin montait en puissance ces dernières semaines. L’entraîneur stéphanois Eirik Horneland a donc évoqué les différentes options à sa disposition pour combler ce vide.

Nguessan, Sissoko, Wadji… un trio en balance

Pour pallier le forfait de Stassin, Horneland mise d’abord sur des profils déjà intégrés au groupe. Nguessan apparaît comme le remplaçant naturel : « C’est peut-être celui qui a les qualités les plus proches de Lucas », confie le technicien norvégien. L’autre possibilité mène à Ibrahim Sissoko, dont la puissance peut apporter un registre différent en attaque. Enfin, Ibrahima Wadji est évoqué pour sa capacité à jouer dans la profondeur, un atout précieux contre une défense haute comme celle de Monaco.

Horneland reste ouvert : « Le poste est à prendre. On verra samedi qui on utilisera. Il n’est pas exclu qu’on joue avec deux avant-centres en cours de match. » Une flexibilité tactique étonnante à ce stade de la saison.

Cardona repositionné ? Une alternative crédible

Parmi les options expérimentées, Irvin Cardona pourrait également évoluer en pointe. « Oui, c’est une option. Il a souvent joué avec Davitashvili et Stassin. Il existe une vraie coordination entre eux. » Horneland envisage même une réorganisation partielle : « On pourrait utiliser Ben Old un peu plus sur un côté. »

Ce choix permettrait de conserver une certaine continuité offensive, essentielle à trois journées de la fin. Le coach se veut toutefois prudent : « Le but n’est pas de tout changer. »

Stassin, une absence qui pèse lourd

Le forfait de Lucas Stassin arrive à un moment charnière. Travailleur, en progrès constant et efficace dans son rôle hybride entre n°9 et n°10, le Belge apportait un vrai plus collectif. Horneland ne cache pas sa déception : « Il a montré beaucoup d’efficacité ces derniers temps. Son absence est un vrai coup dur. »

À trois journées du terme, l’ASSE devra trouver la bonne formule pour faire oublier son jeune buteur. L’occasion aussi, peut-être, pour un autre de se révéler.