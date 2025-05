Le compte à rebours est lancé. À trois journées de la fin, l’ASSE joue sa survie dans l’élite. Chaque point compte, chaque match est une finale. Avant la réception d’un Monaco sous pression, Maxime Bernauer a pris la parole ce jeudi en conférence de presse.

Maxime Bernauer (ASSE) : "La ferveur à l’ASSE ? Surpris, non. Quand on suit le foot, on sait que Saint-Etienne, c'est ce qui représente le plus l'ASSE, ce sont ses supporters et les ambiances qu'il peut y avoir au stade. C'est une grosse force pour le club, pour nous les joueurs. C'est assez unique. Il n'y a pas beaucoup de clubs en France qui peuvent se vanter d'avoir ça avec eux. C'est exceptionnel. Il faut que nous, on s'en serve jusqu'au bout pour que ça nous donne de la force. Et comme contre Lyon, on se rend compte qu'avec un douzième homme derrière nous, on peut faire des gros matchs. On est capable de faire des gros résultats, même contre des prétendants qui jouent l'Europe."

Le maintien pour l'ASSE avant tout !

Maxime Bernauer (ASSE) : "Le derby ? J'étais comme un enfant, on joue au foot pour ça depuis tout petit. Je savais qu'en venant ici, c'est le match le plus important pour beaucoup de supporters. On l'a senti tout au long de la semaine, qui plus est dans une saison compliquée où les résultats sont un peu… Puis, ça nous a fait du bien. Je pense que ça a fait du bien à tout le monde, tous les supporters, toute la ville. Après, ce n'est pas une fin en soi. Il faut qu'on garde les pieds sur terre. C'est ça qui est dangereux aussi. Après avoir vécu des émotions comme ça, évidemment qu'on a envie d'en revivre, mais le plus dur reste à faire. C'est bien de l'avoir vécu. Ça a fait du bien à tout le monde. Maintenant, si on ne se maintient pas, ça aura procuré des belles émotions sur un instant T. Le plus important, ça reste de maintenir le club en Ligue 1."

Un avenir en Vert pour Bernauer ?

Maxime Bernauer (ASSE) : "Mon avenir ? Il faudra voir ça avec le club. L'option d'achat est là en cas de descente aussi parce que c'était une volonté du club d'avoir des prêts avec option d'achat qui puissent être là même en cas de Ligue 2 et j'avais accepté ça. Maintenant, je pense que le club attend aussi de voir s'il y a maintien ou pas pour voir un peu leurs projections. On aura des discussions au moment venu. Aujourd'hui, je ne peux pas te dire si je serai là ou je ne serai pas là. Ça serait de mentir. Maintenant, je me sens bien ici, c'est sûr. Mais il reste trois matchs. Il faut d'abord se concentrer sur ces trois matchs-là avant de pouvoir penser à l'avenir."