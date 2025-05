À trois journées de la fin de saison, la lutte pour le maintien en Ligue 1 bat son plein. De l’ASSE au Havre, en passant par Nantes, Angers ou Reims, plusieurs clubs jouent gros lors de cette 32ᵉ journée décisive, marquée par des confrontations directes. Analyse des enjeux.

La fin de saison du championnat de France s’annonce irrespirable pour la seconde partie de tableau. Si le Paris Saint-Germain de Nasser Al-Khelaïfi, file tout droit vers un nouveau titre de champion de France, derrière, la bataille pour la survie fait rage. Pour le club de football de Saint-Étienne, mais aussi pour Le Havre, Angers, Nantes et même Reims, les prochains matches seront des finales avant l’heure.

Parmi les clubs engagés dans ce sprint, l’ASSE, entraînée par Eirik Horneland, reçoit l’AS Monaco de Adi Hutter ce samedi à 21h05 dans un match qui pourrait être décisif. Avec seulement 27 points, les Verts sont 17ᵉ, toujours sous la menace directe du HAC, 16ᵉ avec 28 unités.

Angers et Nantes, choc crucial au stade de la Beaujoire

Ce dimanche après-midi, le FC Nantes, veut éviter le pire après une saison dernière tout aussi laborieuse. Ils affrontent le SCO d'Angers dans ce qui ressemble fort à un match à six points. Pour Yahia Fofana, portier d’Angers SCO, la situation est claire : « Il faut une prise de conscience car la situation devient critique », a-t-il déclaré à Ouest-France. Le vestiaire angevin, fragilisé par les blessures, joue très gros dans ce déplacement à la Beaujoire.

Le Havre, l’autre équipe sous pression

Le HAC de Didier Digard, actuel barragiste, se déplace à Auxerre. Une rencontre entre deux équipes qui jouent avec l’objectif de rester dans l’élite du football professionnel. Une victoire serait un énorme bol d’air pour les Normands, mais un nouveau faux pas pourrait les plonger davantage dans la crise. Les Havrais savent que chaque point peut peser lourd dans la balance. L'ASSE reste à l'affût.

Reims, pas encore à l’abri en Ligue 1

Le Stade de Reims, 13ᵉ avec 33 points, n’a pas encore validé son maintien. Opposés à Nice ce vendredi soir, les Rémois, souvent solides, auront à cœur de faire un pas de plus vers la sécurité. Le coach rémois, Samba Diawara, espère voir son onze de départ faire preuve de plus d’efficacité face à une formation niçoise qui reste ambitieuse dans la course au podium.

Saint-Étienne - Monaco : le match de la dernière chance pour les Verts ?

Parmi les matches les plus attendus de cette 32e journée de Ligue 1, le duel entre Saint-Étienne et l’AS Monaco s’annonce déjà comme une véritable finale pour les Stéphanois. L’ASSE, sous la houlette de son entraîneur Eirik Horneland, reste sur une défaite frustrante à Strasbourg et sait que la réception des Monégasques pourrait être l’ultime opportunité de recoller dans cette course au maintien.

Face à une équipe de l’ASM, qui lutte pour une place en Ligue des champions, les Verts devront compter sur un onze parfaitement équilibré entre solidité défensive et efficacité offensive. L’attaquant belge Lucas Stassin, meilleur buteur stéphanois, sera très attendu dans la surface, tout comme le milieu de terrain Aïmen Moueffek, précieux dans la récupération face au RCSA.

Du côté de Monaco, l’arsenal offensif, emmené par Maghnes Akliouche, pourrait faire très mal à la défense de l’ASSE, qui devra éviter les erreurs souvent sanctionnées par les joueurs du club de la Principauté. Avec l’appui du vestiaire, du public et de la ferveur du stade Geoffroy-Guichard, les Stéphanois espèrent créer l’exploit face à une équipe du haut de tableau, dans une rencontre qui pourrait bien sceller une grande partie de leur avenir en Ligue 1.

Trois journées pour tout changer en Ligue 1

Cette 32ᵉ journée pourrait redistribuer les cartes. Nombreux sont ceux qui devront se montrer sous leur meilleur jour pour sauver leur place dans l’élite. Dans cette fin de saison où le moindre poteau, le plus petit hors-jeu, ou la moindre décision d’arbitre peut faire basculer un match face à un concurrent direct, chaque point glané ou perdu risque de peser très lourd. Entre calculs, pression maximale et tension sur toutes les pelouses, la lutte pour la survie s’intensifie. Et nul doute que les supporteurs, que ce soit à la Meinau, au Vélodrome, à Bollaert ou à Geoffroy-Guichard, suivront de près ce qu'ils se passent dans les autres stades de Ligue 1.

32e journée de Ligue 1

Nice – Reims (vendredi 2 mai, 20h45)

(vendredi 2 mai, 20h45) Strasbourg – Paris SG (samedi 3 mai, 17h00)

(samedi 3 mai, 17h00) Toulouse – Rennes (samedi 3 mai, 19h00)

(samedi 3 mai, 19h00) Saint-Étienne – Monaco (samedi 3 mai, 21h05)

(samedi 3 mai, 21h05) Nantes – Angers (dimanche 4 mai, 15h00)

(dimanche 4 mai, 15h00) Auxerre – Le Havre (dimanche 4 mai, 17h15)

(dimanche 4 mai, 17h15) Brest – Montpellier (dimanche 4 mai, 17h15)

(dimanche 4 mai, 17h15) Lyon – Lens (dimanche 4 mai, 17h15)

(dimanche 4 mai, 17h15) Lille – Marseille (dimanche 4 mai, 20h45)

Classement Ligue 1 (J31)