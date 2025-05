Après sa défaite face à Strasbourg, l’ASSE souhaite renouer avec le succès dans le Chaudron. Les Verts peuvent revenir à la hauteur du SCO, 15ème en cas de victoire face à Monaco et de défaite d’Angers à Nantes. Eirik Horneland s’est présenté en conférence de presse ce jeudi midi. Le norvégien a été questionné sur l’état physique de ses troupes.

Le match face à Monaco lors de la 32ème journée de Ligue 1, s’annonce délicat pour les stéphanois. Le club du rocher veut récupérer sa 2nde place afin de mettre la pression sur Lille et Marseille, qui s’affronteront dimanche soir. L’ASM reste une équipe qui performe peu à l’extérieur en 2025. Avec 1 seule victoire hors de ses bases, les monégasques pourraient se retrouver en difficulté face à un Geoffroy Guichard bouillant.

Des absences d’ores et déjà actées à l’ASSE

À l’approche de la fin de saison, l’infirmerie de l’ASSE reste relativement peu encombrée. Augustine Boakye, toujours indisponible, manquera la fin du championnat. Le milieu offensif ghanéen devra encore patienter avant de retrouver les terrains.

Benjamin Bouchouari, victime d’une douleur au dos, a également rejoint l’infirmerie avant le derby face à l’OL. Le marocain semble d’ores et déjà forfait jusqu’à la fin de la saison.

De son côté, Pierre Cornud, blessé avant le match contre Brest, avait repris l’entraînement collectif avant la rencontre contre Lyon, sans pour autant réintégrer le groupe. Touché avant le voyage à Strasbourg, il ne devrait pas être de retour pour la rencontre de ce samedi soir face à Monaco.

L’ASSE s’est déplacé en Alsace sans Dylan Batubinsika. Le défenseur congolais, blessé, avait laissé sa place à Anthony Briançon. L’ancien nîmois avait effectué son retour dans le groupe après une longue absence, suite à des non-convocations.

Lucas Stassin inquiète. L'avant-centre de l'ASSE qui a inscrit douze buts cette saison (onze en 2025), n'était pas présent à la séance d'entraînement collective ce jeudi. Il sera d'ailleurs forfait pour la rencontre.

Les mots d’Eirik Horneland

"Lucas Stassin est forfait pour la rencontre suite à un problème musculaire. Il a été ménagé ces dernières semaines pour cette raison, mais depuis Strasbourg, il ne s’entraîne pas. C’est un jeune joueur et on espère qu’il va récupérer vite, car les semaines de compétition ne sont plus nombreuses. (…) Benjamin Bouchouari poursuit sa convalescence et sera de retour à l’entraînement lundi."