Le coach rémois, Samba Diawara, frère de l'ancien stéphanois, Fousseni Diawara, s'est longuement exprimé avant la réception de l’AS Saint-Étienne. Une rencontre qu’il ne considère pas comme un simple match mais bien comme une "balle de match" pour son équipe.

À la veille d’une rencontre capitale pour le maintien, Samba Diawara a affirmé en conférence de presse la concentration maximale de ses troupes. Et si Reims peut valider son maintien en s’imposant contre Saint-Étienne, Diawara insiste sur l’état d’esprit nécessaire pour résister à une équipe qu’il décrit comme intense et difficile à manœuvrer.

« On a encore une possibilité ce week-end. Comme les rencontres précédentes, ça ne va pas être une tâche facile, mais on a les possibilités de conclure notre championnat de la meilleure des façons, c’est-à-dire en assurant notre maintien. »

Les Rémois motivés par les enjeux de la rencontre !

Le technicien rémois sait que l’ASSE « vient jouer l'une de ses dernières cartes, si ce n'est la dernière », ce qui, selon lui, a motivé certains cadres blessés à tout faire pour postuler. Même le discret Ito, habituellement peu concerné par la communication, était au courant de l’enjeu.

« Joseph Okumu et Ito, malgré que le docteur ait essayé de les freiner, étaient prêts à jouer le match de Saint-Étienne dès lundi. C’est une bonne nouvelle. »

« On sait que si on remporte ce match, il y a de grandes chances pour qu'on soit maintenu. Donc on doit se concentrer uniquement sur ça. Je ne veux pas que les joueurs soient au courant pendant le match de quoi que ce soit. Je veux juste qu'on dispute notre rencontre sans tenir compte de ce qui se passe ailleurs. »

Diawara : "Pour battre Saint-Etienne, il va falloir se donner à 100%"

Concernant les Verts, le coach adjoint n’élude pas les qualités ni les défauts de l’ASSE. Il s’attend à une entrée de match tonitruante des Stéphanois.

« Leur coach prône un football offensif, un football où il y a beaucoup de pressing. Donc, on s'attend forcément à être pressé. Mais ce n'est pas la seule équipe qui joue de la sorte. On sait que pour battre cette équipe, il va falloir faire énormément d'efforts. On a une image et je vous invite à la regarder. C'est le moment où l'arbitre siffle la fin du match de la semaine dernière contre Monaco, où tous les joueurs de Monaco s'effondrent et sont au sol complètement lessivés. Et cette image, elle veut dire beaucoup, c'est que pour battre Saint-Etienne, il va falloir se donner à 100% et terminer le match complètement rincé. »

L’atmosphère de Geoffroy-Guichard, qu’il connaît bien par l’intermédiaire de son frère Fousseni Diawara, ne lui est pas étrangère : « J’ai déjà joué là-bas et j’ai surtout été voir mon frère qui a joué sept ans là-bas. C’est vrai que c’est particulier de jouer à Sainté. »

L'ASSE, une équipe que ne ferme pas le jeu pour Diawara

Enfin, Diawara se méfie du style de jeu stéphanois, qu’il décrit comme risqué mais assumé :

« Les Stéphanois préfèrent gagner 5-4 ou même peut-être faire un match nul avec beaucoup de buts plutôt que de sécuriser un 0-0. Et ça, ça se respecte. »

« De notre côté, il va falloir répondre, pas forcément que par l'intensité. Il va falloir qu'on ait des moments de calme et qu'on dicte aussi le tempo qu'on souhaite pour le match. [...] Jouer au ping-pong et que ça aille dans un sens et dans l'autre, ça ne nous correspond pas forcément. »

Le ton est donné. Reims compte bien valider son maintien devant son public, mais le coach sait que face à Saint-Étienne, il faudra répondre à l’intensité et ne pas sombrer dans la précipitation. Le message est clair : les Rémois devront être concentrés, structurés, et prêts à souffrir pour espérer l’emporter.