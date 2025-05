L’AS Saint-Étienne s’est imposée 2-0 sur la pelouse de Reims avec efficacité, sans dominer les débats dans le jeu ni dans les statistiques offensives. Une fois n'est pas coutume, l'ASSE s'est montrée efficace. Pragmatisme lié au scénario de la rencontre ?

Les chiffres ne mentent pas toujours, mais samedi soir, ils n’ont pas suffi à raconter l’histoire d’un match où l’ASSE a su faire parler sa hargne et son opportunisme. Avec seulement 0,66 buts attendus (xG) contre 1,91 pour Reims, les Verts ont affiché un réalisme glaçant, concrétisant deux de leurs rares incursions offensives grâce à Tardieu (3e) et Cardona (41e).

La première période clinique de l'ASSE

Les Stéphanois ont frappé fort d’entrée : dès la 3e minute, Florian Tardieu ouvrait le score sur la première offensive du match. Saint-Étienne a ensuite géré, concédant la possession (43 %), mais se montrant efficace dans la transition. Avec 57 % de possession en première période, les Verts ont su calmer les ardeurs rémoises tout en plaçant un contre fatal peu avant la pause, signé Cardona (41e).

Reims, pourtant dominateur dans le jeu, a été stoppé par une défense stéphanoise mieux organisée qu’à l’habitude et par un manque cruel de justesse dans les 30 derniers mètres.

Enfin une maîtrise défensive des Verts ?

La deuxième mi-temps a vu Reims reprendre la main sur la possession (54 %), mais les Champenois ont été d’une grande stérilité avec seulement 2 tirs au total et aucune grosse occasion. L’ASSE, de son côté, n’a pas cherché à se livrer, préférant verrouiller l’axe et fermer les espaces. Malgré 10 tirs concédés sur l’ensemble du match, les Verts ont contenu les menaces avec solidité.

Une victoire au mental pour l'AS Saint-Etienne

Avec seulement 9 tirs, 3 arrêts de Larsonneur, et une efficacité clinique sur leurs rares occasions, les Verts ont parfaitement géré leur temps fort. Statistiquement dominés (moins de corners, de xG, de tirs), ils ont compensé par un engagement total et une solidarité de chaque instant. Cette victoire permet à l’ASSE de rester en vie dans la course au maintien. La dernière journée, face à Toulouse, s’annonce décisive.