Ce samedi à 17h, l'ASSE affrontait Strasbourg. La rencontre s'est soldée par une défaite alors que les joueurs d'Eirik Horneland avaient une obligation de points dans la quête son maintien en Ligue 1. Comme chaque semaine, la rédaction de Peuple Vert a établi les tops et flops de cette rencontre.

Face à une équipe bien regroupée, les Verts ont alterné le bon et le moins bon. Certains joueurs ont su tirer leur épingle du jeu, d’autres ont inquiété. Commençons par les Tops de cette rencontre face à Strasbourg !

TOP : Moueffek, une énergie sans relâche

Aligné au cœur du jeu, Aimen Moueffek a une nouvelle fois prouvé qu’il était indispensable dans l’entrejeu stéphanois. Dès les premières minutes, il a imprimé un rythme élevé, multipliant les courses de soutien et les récupérations hautes. À la 12e minute, c’est lui qui jaillit dans les pieds adverses pour casser une offensive dangereuse. Sa qualité de relance rapide vers l’avant a permis de fluidifier le jeu, notamment avec cette passe verticale trouvant Cardona à la 34e minute. Même en seconde période, malgré la fatigue, il n’a jamais levé le pied, harcelant constamment le porteur de balle adverse. Véritable poumon de l'équipe, il a été l'un des rares à maintenir de l'intensité.

TOP : Davitashvili, des éclairs... trop rares !

Si son influence globale reste en deçà des attentes durant cette saison, Zuriko Davitashvili a montré par séquences qu’il pouvait être un danger. Son égalisation à la 19e illustre tout à fait cela. Débordement, slalom dans la défense et conclusion lucide ! Tout y était. On retiendra également son débordement fulgurant côté droit à la 27e minute, ponctué d'un centre tendu qui aurait mérité meilleure conclusion. Sa capacité à éliminer sur son premier appui a fait du bien dans une équipe parfois à court d'idées offensives. Il aura été un véritable poison pour des Strasbourgeois qui ont eu toutes les peines du monde à la canaliser.

TOP : Des Verts qui ne lâchent rien et offrent une vraie puissance offensive

Le Derby a redonné du jus à cette équipe qui ne baisse décidément pas les bras. Menés au score à Strasbourg, ils ont trouvé des ressources pour égaliser. Ils auraient même pu mener au score en tout début de seconde mi-temps. Des maladresses et des errements défensifs condamnent toutefois cette équipe à des exploits offensifs, et notamment un réalisme sans faille.

FLOP : Cardona, entre activité et maladresse

Dès la 3e minute, Irvin Cardona a eu l'occasion rêvée de lancer son match : parfaitement servi par Moueffek au second poteau, il frappe du droit sur Petrovic, avant de manquer sa reprise du gauche devant le but vide. Une double occasion énorme, qui aurait pu complètement changer le scénario du match.

Son match reste globalement marqué par un déchet technique inquiétant. À la 48e minute, sur un corner tiré par Davitashvili, il parvient à placer une reprise décroisée... qui s'écrase sur la transversale. Pas de réussite.

Nouveau gros regret à la 59e minute : sur une offrande de Davitashvili, Cardona se retrouve seul aux six mètres. Sa frappe du plat du pied gauche est trop molle et trop axiale, permettant à Petrovic de capter facilement. À ce moment du match, Saint-Étienne était encore dans le coup, et cet échec pèse lourd.

Finalement remplacé à la 70e minute par Ben Old, Cardona quitte la pelouse avec le sentiment d’être passé à côté d'un match qui semblait taillé pour lui. Deux grosses occasions manquées, une tête sur la barre, beaucoup d'efforts mais peu d'efficacité : un résumé frustrant pour un attaquant censé être décisif.

FLOP : Appiah, un manque de sérénité criant

Denis Appiah est apparu fébrile. Dès la 9e minute, il est mis en difficulté sur une simple ouverture latérale, manquant son contrôle et offrant un corner évitable. Sa relance manquée à la 39e minute a failli coûter cher, obligeant Moueffek à un retour en catastrophe. Défensivement, il a souvent reculé face aux prises d’initiative adverses, et offensivement, il n'a pas proposé assez de solutions pour étirer le bloc. Une prestation à oublier pour celui qui est censé incarner la stabilité. Yvann Maçon pourrait rapidement réapparaître...

FLOP : Nadé n'enchaîne pas !

Dès l'entame du match, à la 7e minute, Nadé est battu dans son duel par Emegha sur le côté gauche. Le buteur strasbourgeois en profite pour centrer en retrait vers Moreira, qui ouvre le score d'une frappe magistrale. Une action révélatrice de la fébrilité du défenseur stéphanois, trop passif et dépassé dans son duel initial. La suite du match n’a fait que confirmer ses difficultés. À la 48e minute, sur un corner venu de la droite, Nadé manque totalement son intervention dans les six mètres, laissant Cardona venir couper de la tête. Heureusement pour lui, cette tête heurte la transversale. Quelques instants plus tard, sur une action similaire, il perd un duel aérien qui aurait pu être fatal.

Au fil de la rencontre, Nadé est apparu de plus en plus nerveux. À la 50e minute, face à Emegha dans la surface, il est éliminé d’un simple crochet, offrant une énorme opportunité que Bernauer sauve in extremis. Ces situations résument bien son match : souvent en retard dans ses interventions et incapable de tenir la distance face aux assauts adverses.

L’une des séquences les plus marquantes arrive à la 68e minute : sur un centre tendu venu de la gauche, Nadé prolonge maladroitement le ballon dans la course de Moreira, offrant ainsi une situation de frappe immédiate. Strasbourg, dominateur, appuie là où ça fait mal : sur la fragilité de la charnière stéphanoise.

Même ses rares gestes défensifs réussis n'ont pas été exempts de risques. À la 45e+2, Nadé récupère un ballon haut... avant de mal le négocier et de mettre Emegha en position favorable sur une passe mal ajustée, obligeant Larsonneur à sortir dans ses pieds.