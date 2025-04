Après sa victoire dans le derby, l’ASSE se déplace du côté de Strasbourg pour le compte de la 31ème journée de Ligue 1. Voici la compo probable des Verts pour défier les Alsaciens.

Les joueurs stéphanois ont su répondre aux attentes des supporters dans le 126ème derby de l’histoire le week-end dernier. Avec beaucoup d’envie, les Verts se sont imposés 2-1 au terme d’un match maîtrisé. Une performance qu’il faudra réitérer à quatre reprises pour espérer doubler ses concurrents directs et rester dans l’élite.

Un retour et des incertitudes à l’ASSE

Eirik Horneland récupère Yvann Maçon ce samedi. Le Guadeloupéen avait été suspendu suite à une accumulation de cartons jaunes et avait manqué le derby.

Anthony Briançon effectue également son retour dans le groupe stéphanois. Le capitaine des Verts la saison passée prend la place de Dylan Batubinsika ce samedi.

Augustine Boakye et Benjamin Bouchouari demeurent toujours forfaits. Si le premier est absent jusqu’à la fin de saison, la sentence semble être la même pour le Marocain. Touché au dos, les chances de revoir Benjamin Bouchouari en Vert cette saison semblent faibles.

L’ASSE a dû faire avec les mêmes incertitudes qu’avant le derby, cette semaine. Irvin Cardona et Lucas Stassin ont fait leur retour ce jeudi à l’entraînement collectif. L’ancien Brestois est touché aux adducteurs, tandis que le Belge souffre de la cuisse. Les deux offensifs sont tout de même présents dans le groupe.

Enfin, Pierre Cornud, qui était proche d’un retour après une blessure, est toujours forfait. L’ancien du Maccabi Haïfa a pris un coup cette semaine et ne pourra pas effectuer son retour dans le groupe ce samedi.

Un retour en défense

Gautier Larsonneur sera, comme chaque semaine, le portier stéphanois pour cette 31ème journée de Ligue 1. Sans se montrer rassurant, le capitaine de l’ASSE n’a pas été énormément mis à contribution face à l’OL.

La charnière centrale ne devrait pas bouger ce samedi après-midi. Auteure d’une prestation solide face au duo Lacazette-Mikautadze, la paire Maxime Bernauer - Mickaël Nadé devrait être reconduite par Eirik Horneland.

De retour de suspension, Yvann Maçon devrait retrouver une place dans le XI en lieu et place de Dennis Appiah. Léo Pétrot devrait, quant à lui, enchaîner une 26ème titularisation consécutive en Ligue 1 au poste de latéral gauche.

Pierre Ekwah aurait pu s’offrir un but exceptionnel dans le derby, mais la barre en a décidé autrement. Auteur d’un très bon match face à l’OL, le milieu prêté par Sunderland devrait à nouveau être titulaire en pointe basse du milieu stéphanois.

Ses deux compères du milieu ont également réalisé un match abouti dans le Chaudron dimanche dernier. Florian Tardieu et Aïmen Moueffek ont assuré en l’absence de Benjamin Bouchouari. Ils devraient à nouveau être alignés, au vu de la probable fin de saison du médaillé de bronze des JO 2024.

Des incertitudes qui continuent de planer en attaque

Zuriko Davitashvili devrait à nouveau débuter sur le couloir gauche. Le Géorgien devrait connaître sa 29ème titularisation de la saison en Ligue 1.

Comme pour le derby, Eirik Horneland voit Irvin Cardona et Lucas Stassin être incertains. Le premier cité devrait débuter sur le banc au profit de Ben Old. L’ancien Brestois est touché aux adducteurs, et aucun risque ne devrait être pris par le coach norvégien. Le Néo-Zélandais devrait donc connaître sa 1ère titularisation depuis le 5 octobre dernier, face à Auxerre.

Lucas Stassin, quant à lui, devrait pouvoir tenir sa place dans le XI. L’attaquant belge a brillé en s’offrant un doublé dans le derby face à l’OL. Auteur d’une année 2025 de haut niveau, il se montre comme l’homme providentiel de cette attaque stéphanoise.