Touché au dos, Benjamin Bouchouari pourrait manquer la fin de saison de l’ASSE. Un coup dur compensé par les prestations solides de Florian Tardieu et Aimen Moueffek face à l’OL.

Face à l’Olympique Lyonnais, Florian Tardieu a livré une prestation convaincante au cœur du jeu stéphanois. Aligné d’entrée, le milieu défensif a été l’un des moteurs de la récupération avec 84 ballons touchés, 3 passes réussies sur 64 tentées (83%) et quasi 13 km parcourus ! Il a su dicter le tempo, tout en apportant un minimum de verticalité.

Défensivement, l’ancien Troyen a su répondre au défi physique. Une prestation très solide pour l'ancien troyen qui confirme qu'on peut compter sur lui.

L'ASSE peut-elle compter sur Aïmen Moueffek

L'ombre de lui-mê ces dernières semaines, Aimen Moueffek a parfaitement rempli son rôle. Précieux à la récupération et dans la transtion, il s’est montré appliqué dans la circulation de balle. Le natif de Vienne a montré son melleur visage face à l'OL. Un visage qu'on devra revoir dans les semaines à venir. Le marocain devra enfin faire décoler une saison où il a déçu. Rédemption à venir ?

Louis Mouton, une entrée encourageante

Entré en cours de match, Louis Mouton a lui aussi saisi sa chance, apportant fraîcheur et mobilité dans l’entrejeu. Sans briller statistiquement, il a permis de maintenir l’intensité dans le pressing et la couverture du terrain, démontrant une nouvelle fois qu’il peut être une option crédible pour Eirik Horneland.

L’ASSE peut faire sans Bouchouari

Si la blessure de Benjamin Bouchouari reste un coup dur sur le plan technique et créatif, les performances conjuguées de Tardieu, Moueffek et Mouton permettent à Horneland d’aborder la fin de saison avec confiance. L’équilibre collectif reste intact, et les solutions internes semblent suffisantes pour combler l’absence du jeune marocain. Il faudra toutefois le confirmer sur la durée !