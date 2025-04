Si les polémiques n'ont cessé de faire couler beaucoup d'encres cette semaine, c'est bien l'ASSE qui l'a remporté face à l'OL. Un derby qui a fait parler en Ligue 1. Didier Digard n'a pas caché sa lassitude et son énervement. Manque de classe ou peur palpable pour l'entraineur du Havre ?

Intérogé en conférence de presse, Didier Digard n'a pas maché ses mots... "Le Derby ? Je l'ai très mal vécu. Je pense que ça a été une erreur de notre part se faire petit et d'accepter d'être les petits, d'accepter toutes ces décisions qui ont été contre nous. Aujourd'hui, on a atteint un point où ça devient vraiment très compliqué et ça joue beaucoup trop sur notre avenir."

Digard mauvais joueur ? L'entraineur du Havre poursuit et appuie des propos étonnants. "C'est l'accumulation des choses [...] c'est désolant et dérangeant. Là, ce n'est pas une question d'interprétation, c'est une erreur, et c'est nous qui payons cette erreur !"

Ligue 1 : Un calendrier effrayant pour le Havre

Avec cette victoire face à l'OL, l'ASSE a recollé au Havre. Si le HAC reste devant avec une différence de buts favorable (+4), les normands ne s'y trompent pas et sentent bien le souffle de leur principal concurrent se rapprocher. Didier Digard connait le calendrier qui l'attend. Pas de quoi rassurer : Monaco, Auxerre, Marseille, Strasbourg.

"Même si on a fait une prestation de qualité face au PSG, ce n'est pas suffisant pour prendre des points et nos concurrents l'ont fait. Mentalement, ça a été difficile. [...] Monaco est un très gros morceau. C'est une équipe vraiment très forte dans le duel, très forte en transition, qui a beaucoup de jambes, qui court beaucoup. C'est vraiment un très bel adversaire. Ils n'ont que des internationaux. C'est une très grosse équipe.

Je m'en contrefous de la Coupe d'Europe. Moi, ce que je veux, c'est me maintenir. Après, qui paye les pots cassés, ce n'est pas mon problème. Qui joue la Coupe d'Europe, ce n'est pas mon problème non plus. Et moi, ce que je veux absolument, c'est me maintenir."