L'ASSE s'est une nouvelle fois inclinée sur ses terres contre l'OGC Nice (1-3). Trois membres du Gym ont réagi à l'issue de la rencontre. Voici leurs mots.

Baptiste Santamaria (milieu Nice) : "Une première mi-temps un peu difficile. On s'est fait secouer par le coach à la mi-temps. On est revenu avec des meilleures intentions et on a fait le match qu'il fallait en deuxième mi-temps. On faisait que reculer et on n'allait pas chercher assez haut. En deuxième mi-temps, on a rectifié le tir et on s'est rendu compte que ça allait beaucoup mieux ! On s'est fait rentrer dedans, on ne va pas se mentir, le coach a dit les mots qu'il fallait. Ça fait du bien, il faut continuer car c'est comme ça qu'on arrivera à atteindre nos objectifs."

Marcin Bulka (gardien de Nice) : "C'était difficile, surtout la première mi-temps. C'est à cause de nous que c'était dur car on ne faisait pas assez les efforts. On savait que pour gagner ici, il fallait plus d'envie, plus d'énergie, de pressing car il nous manquait. On a vu une belle réaction de l'équipe et à la fin, on a deux buts de plus. Pour moi, la première mi-temps était la plus longue de ma vie car Saint-Etienne, ils ont gardé la balle pour la majeure partie de la mi-temps. Pour moi, certaines attitudes collectives n'étaient pas comme d'habitude. Il faut juger l'équipe comme on a fini le match avec ce 3-1, un resultat très positif, dans un stade très difficile à battre."

Franck Haise (entraîneur Nice) : "Difficile, on n'a pas fait ce qu'il fallait passer les dix premières minutes où on avait une première grosse occasion et un but marqué. Il aurait fallu rester actifs, acteurs et pro actifs. Il a fallu recadrer les choses. On a vu une deuxième mi-temps dont les joueurs sont capables. On a marqué deux buts et on aurait pu peut-être en marquer un de plus. Il ne faut pas en faire qu'une. Tout le travail qu'il reste à faire dans les mentalités. Cette équipe doit avoir cette ambition suprême de faire des matchs pleins tout le temps. Quand Saint-Etienne, vous la laissez jouer et lui laisser du temps, c'est une belle équipe !'