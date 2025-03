L'ASSE affrontait Nice pour une rencontre comptant pour la 24ème journée de Ligue 1. Les hommes du coach, Eirik Horneland ont raté l'occasion de remporter une victoire importante en étant défaits (1-3) ! Voici les notes données aux joueurs et au coach de l'ASSE par la rédaction de Peuple-Vert.fr.

Les critères de notation de la rédaction

10 Performance exceptionnelle 9 Excellente performance 8 Très bonne performance 7 Bonne performance 6 Performance correcte 5 Performance passable 4 Performance insuffisante 3 Mauvaise performance 2 Très mauvaise performance 1 Performance exécrable (ou expulsion)

Gautier Larsonneur (5)

Comme à son habitude, Gautier Larsonneur a livré une prestation solide. Il a débuté la rencontre en enchaînant des parades de haut niveau, mais encore une fois, sa défense l’a abandonné et il a été contraint de s’incliner dès les dix premières minutes. Toujours très dynamique et concerné, il reste l’un des seuls maillons forts de l’arrière-garde stéphanoise.

Léo Pétrot (3)

Léo Pétrot a de plus en plus de mal à faire illusion sur son côté gauche. Constamment dépassé et hors de position, il a laissé des boulevards aux Niçois. Dans les duels en un contre un, il manque d’efficacité et de vitesse. Face à Nice, il est encore resté planté alors que les attaquants adverses fonçaient dans son dos. Il est l’un des gros points faibles de cette défense stéphanoise.

Dylan Batubinsika (3)

Le deuxième gros point faible de la défense des Verts s’appelle Dylan Batubinsika. Non seulement il n’offre aucune garantie défensive et reste approximatif dans ses interventions, mais il ralentit aussi considérablement le jeu par son manque de technique et son absence de prise de risque. Ses passes sont systématiquement adressées en retrait ou vers son compère de défense centrale. Son manque d’intelligence de jeu devient criant. Il a été remplacé à 20 minutes de la fin par Maxime Bernauer. Une fois encore, il n’est pas étranger à plusieurs buts niçois.

Mickaël Nadé (3)

Une rencontre à oublier pour Mickaël Nadé, qui offre habituellement plus de garanties. Hier, il s’est montré en difficulté face aux attaquants niçois et n’a jamais su rassurer son équipe.

Yvann Maçon (4)

S’il met de la bonne volonté à occuper son rôle de piston sur le côté droit, Yvann Maçon est encore loin de son meilleur niveau. Dès le premier quart d’heure, il semblait déjà à bout de souffle. Défensivement, il reste approximatif, mais une fois en pleine possession de ses moyens physiques, il pourrait apporter une plus-value certaine à cet effectif.

Florian Tardieu (5)

Un match de bon niveau pour Florian Tardieu, qui, en enchaînant les rencontres, retrouve progressivement du rythme. Il propose désormais des prestations tout à fait acceptables. Précieux dans l’orientation du jeu et la récupération, il a su compenser l’absence de Pierre Ekwah.

Aïmen Moueffek (6)

Quel retour ! Aïmen Moueffek a été omniprésent, notamment en première mi-temps. Remplacé à l’heure de jeu, il n’a pas ménagé ses efforts. Toujours tourné vers l’avant, il a porté le danger sur le but niçois et a délivré une passe décisive à Lucas Stassin sur une contre-attaque parfaitement menée. Si Moueffek maintient ce niveau de jeu, les Verts pourront enfin s’appuyer sur un milieu de terrain digne de la Ligue 1.

Zuriko Davitashvili (4)

Comme souvent, Zuriko Davitashvili alterne le bon et le moins bon. S’il s’est montré dangereux par séquences, il est retombé dans ses travers en jouant trop tête baissée, ignorant les solutions autour de lui. On ne peut pas lui reprocher son engagement et sa combativité, mais il doit désormais ajouter de l’intelligence à son jeu.

Irvin Cardona (4)

Irvin Cardona n’a pas marqué cette fois-ci, mais il ne s’est pas économisé. Toutefois, ses approximations dans les transmissions ont été trop nombreuses, entraînant de nombreuses pertes de balle qui ont plombé son bilan. Il doit retrouver des automatismes avec ses coéquipiers afin de gagner en efficacité, notamment dans les avant-dernières et dernières passes.

Lucas Stassin (5)

Lucas Stassin confirme son rôle de numéro 9 précieux. Encore buteur hier, il continue d’étoffer ses statistiques et a permis aux Verts d’y croire, ne serait-ce qu’un instant. De plus en plus solide en point d’appui et mieux placé dans la surface, il pourrait se révéler encore plus redoutable avec un meilleur accompagnement offensif.

Le joueur du match : Benjamin Bouchouari (6)

Encore une très belle prestation de Benjamin Bouchouari, incontestablement le meilleur joueur de cet effectif. Présent sur tous les fronts, il possède une conservation de balle exceptionnelle et distille des passes qui permettent aux Verts de faire la différence en transition. Sa maturité a clairement progressé par rapport aux saisons précédentes. Il s’épanouit enfin sous le maillot vert et sera un élément clé pour la fin de saison, à commencer par le déplacement au Havre la semaine prochaine.

L’entraîneur : Eirik Horneland (4)

Le principal reproche que l’on peut faire à Eirik Horneland est de ne pas avoir titularisé Maxime Bernauer dès le début de la rencontre. En s’entêtant avec Batubinsika, lecoach de l'ASSE a encore fragilisé une défense qui avait besoin d’être solidifiée. Pour le reste, on comprend qu’il ménage les joueurs en phase de retour à la compétition.

L’absence de Sissoko commence néanmoins à poser question, même si le coach norvégien assure qu’il n’y a aucune sanction disciplinaire, expliquant que le joueur doit encore faire ses preuves. Horneland adopte un discours mesuré, mais il regrette, comme il l’a exprimé hier, le manque d’intelligence de jeu de ses joueurs. Derrière ces propos, on peut deviner une réalité plus inquiétante : son effectif ne semble tout simplement pas au niveau de la Ligue 1.

