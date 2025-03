L'AS Saint-Étienne se distingue par son intensité physique cette saison en Ligue 1. Avec 111,6 km parcourus en moyenne par match, les Verts se classent parmi les meilleures équipes en terme d'endurance du championnat.

L'ASSE a enregistré l'arrivée d'Eirik Horneland en janvier 2025. Une rupture dans la saison stéphanoise qui est marquée par une longue et intense course au maintien. La nouvelle direction a voulu offrir un premier virage en changeant le style de jeu de l'équipe grâce à l'arrivée du technicien norvégien. Un style qui s'identifie notamment dans les courses comme le relève le site Ligue1.fr.

Une statistique révélatrice de l'engagement stéphanois en ligue 1

Dans un championnat aussi exigeant que la Ligue 1, la capacité à couvrir de longues distances est un indicateur clé de l’engagement et de la discipline tactique d’une équipe. Avec une moyenne de 111,6 km parcourus par match, l'ASSE prouve qu’elle est prête à rivaliser physiquement avec les meilleures équipes du championnat. Ce volume de course élevé reflète une implication collective forte, notamment dans les phases de pressing et de repli défensif.

Un chiffre à relativiser selon le style de jeu

Si courir beaucoup est une preuve de dynamisme et de combativité, cela ne garantit pas forcément l’efficacité sur le terrain. Le LOSC, leader de ce classement avec 113,6 km, affiche un jeu intense et rapide, tandis que d’autres équipes moins bien classées, comme l’OM (109,2 km), misent davantage sur la possession pour économiser leurs efforts. L’ASSE, sous la houlette de son entraîneur, cherche un équilibre entre intensité et efficacité pour maximiser l'impact de ses courses.

Une donnée encourageante pour la suite de la saison

Se classer dans le top 5 des équipes les plus endurantes est un atout pour les Verts, qui montrent qu'ils possèdent les ressources physiques pour tenir le rythme sur l’ensemble de la saison. Reste à transformer cette intensité en résultats concrets, en améliorant la gestion des efforts et l’efficacité offensive. Avec cette base physique solide, l’ASSE a de quoi espérer de belles performances à l’avenir.