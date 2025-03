Dans un match crucial pour le maintien, l’ASSE menait 2-0 avant que des incidents graves ne provoquent l’arrêt de la rencontre. Montpellier risque gros.

L'AS Saint-Étienne se déplaçait cet après-midi à Montpellier pour un match crucial dans la course au maintien en Ligue 1. Avec l'objectif de revenir à hauteur de Reims et de dépasser Le Havre, les hommes d'Eirik Horneland ont entamé la rencontre de la meilleure des manières. Dès les premières minutes, les Verts ont ouvert le score grâce à Lucas Stassin, bien servi dans la surface. Une entame parfaite qui laissait entrevoir une belle après-midi pour les supporters stéphanois.

Malgré cette ouverture du score rapide, la première mi-temps ne s'est pas terminée de la meilleure des façons pour les Verts. Maxime Bernauer a été expulsé peu avant la pause, obligeant l'ASSE à jouer en infériorité numérique. Une sanction qui aurait pu freiner l'élan stéphanois, mais les joueurs ont su faire preuve de résilience. Au retour des vestiaires, ils ont même doublé la mise, toujours grâce à Lucas Stassin, auteur d'un doublé qui récompense ses efforts.

Débordements en tribunes et match arrêté

Ce second but a eu pour effet d'exacerber la frustration des supporters montpelliérains. Très remontés contre leurs joueurs, ils ont multiplié les jets de fumigènes et de projectiles sur la pelouse du stade de La Mosson, provoquant une première interruption du match. Après quelques minutes d'attente, la rencontre a timidement repris, mais la tension est montée d'un cran lorsque de nouveaux incidents ont éclaté. Un début d’incendie a même été constaté dans une tribune, nécessitant l’intervention rapide des CRS.

Face à la gravité des événements et à l’impossibilité de garantir la sécurité des acteurs du jeu, l’arbitre de la rencontre, François Letexier, a obéi à la décision du Préfet de l'Hérault qui a pris la décision d'arrêter définitivement le match.

Quelle issue pour cette rencontre ?

Désormais, il appartient à la commission de discipline de la LFP de trancher sur le sort de cette rencontre. Montpellier risque gros après ces débordements qui pourraient entraîner des sanctions sévères, voire un match perdu sur tapis vert. Pour l’ASSE, ce serait une aubaine dans la course au maintien.