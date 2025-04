L'ASSE s'est imposée avec la manière ce samedi pour le derby (2-1). À l'issue de la rencontre, Eirik Horneland (coach stéphanois) s'est exprimé sur la victoire de ses joueurs. Voici les propos relayés par Ici Saint-Etienne Loire.

Une victoire importante pour l'ASSE

Eirik Horneland (coach de l'ASSE) : "C'était un match assez épuisant, assez émotionnel. L’atmosphère était vraiment incroyable. Ce match était très important pour nous, parce qu’on remporte cette victoire dans le derby alors qu’on traverse une période compliquée cette saison. On connaissait l’importance de cette rencontre pour notre place au classement.

On savait aussi à quel point ce match comptait pour la ville, pour les supporters. Il fallait qu’on entre sur le terrain avec l’envie de faire une très grosse perf ce soir. Les supporters ont été derrière nous depuis le début de la saison. Pouvoir leur offrir ça en retour, c’était vraiment un sentiment incroyable."

Et pour son maintien en Ligue 1

"Cette victoire nous donne aussi pas mal de confiance pour les 4 matchs qu’il reste. J’espère que cette victoire va nous servir. On a fait une bonne première période. En seconde, on a dû davantage se battre, Lyon a été meilleur. On a eu la première mi-temps, eux ont eu la seconde.

Il y a pas mal de choses à construire à partir de ce match, de cette victoire, pour engranger encore un peu plus de confiance et bien aborder les dernières rencontres."

"Je pense qu’on peut vraiment jouer un bon football."

"Il y a du niveau dans cette équipe. Je pense qu’on peut vraiment jouer un bon football. Aujourd’hui, on s’est créé plusieurs occasions, on a su trouver des espaces pour marquer. Et on a aussi posé pas mal de problèmes à l’adversaire, ce qu’on avait un peu moins bien fait sur les derniers matchs. Il reste encore des rencontres et il va falloir continuer à se battre.

Je ne suis pas surpris par le niveau de l’équipe. Je sais qu’on est capables de bien jouer. Aujourd’hui, j’ai surtout l’impression qu’on a été récompensés de nos efforts. On a su rester dans le match, garder notre style, et cette continuité nous a fait du bien."