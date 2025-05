À deux journées du terme et après sa défaite contre Monaco (1-3), l’AS Saint-Étienne joue sa survie en Ligue 1. Condamnés à l’exploit, les Verts de l'ASSE doivent réaliser ce qu’ils n’ont jamais réussi cette saison : enchaîner deux victoires consécutives.

Avec 27 petits points en 32 journées, l’AS Saint-Étienne occupe la 17e place du classement, à cinq longueurs du premier non-relégable (si on compte le goal-average), Le Havre. Le maintien n’est mathématiquement pas impossible, mais il relève désormais de l’exploit. Les hommes d’Eirik Horneland sont dos au mur et n’ont plus le droit à l’erreur. Ils devront impérativement s’imposer à Reims puis contre Toulouse pour espérer une improbable remontada. Deux victoires, c’est le minimum requis pour espérer doubler Le Havre ou Nantes, tout en espérant un faux pas de leurs concurrents directs. L’AS Saint-Étienne n’a jamais fait l’ascenseur en 92 ans d’histoire.

Enchaîner deux victoires : un défi inédit cette saison pour l'ASSE

C’est là que le bât blesse : l’ASSE n’a jamais remporté deux matchs consécutifs cette saison. Pire encore, la dernière fois que les Verts ont aligné deux succès remonte au printemps 2024, lors du barrage face à Rodez (2-0) puis du match aller contre Metz (2-1), synonyme de montée. Depuis, c’est l’instabilité qui règne : des défaites frustrantes, des matchs nuls arrachés de justesse et un fond de jeu trop ambitieux pour espérer mieux. Face à Reims et Toulouse, les Verts devront faire preuve d’une rigueur défensive et d’une efficacité offensive qui leur a trop souvent fait défaut.

Reims et Toulouse : deux obstacles majeurs pour une mission commando

Le calendrier n’est pas clément pour les Stéphanois. Reims (13e), même irrégulier, reste difficile à manœuvrer, tandis que Toulouse (12e) viendra au Chaudron avec l’envie de finir en beauté. Ces deux équipes sont hors de danger mais encore capables de faire tomber n’importe quel adversaire. Pour l'ASSE, il faudra jouer chaque match comme une finale, avec le cœur et les tripes. L’enjeu est clair : sauver l’honneur, sauver une ville, sauver un club historique de la relégation. Le Chaudron devra rugir plus fort que jamais. Les miracles existent-ils ? Pour saint-Etienne, il va en falloir un...