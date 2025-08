La préparation estivale de l’AS Saint-Étienne s’est conclue par une défaite contre Cagliari (0-1), alors que le club affine ses derniers réglages à six jours du coup d’envoi de la saison de Ligue 2 face à Laval. Voici l'inside de la semaine dernière proposé par le service communication de l'ASSE.

Dans moins d’une semaine, les hommes d’Eirik Horneland feront leurs débuts officiels au Stade Francis-Le-Basser contre Laval. Mais avant ce déplacement crucial, les Verts ont bouclé leur pré-saison par un ultime test contre Cagliari. Une rencontre disputée en Sardaigne dans le cadre du Trophée Luigi Riva, hommage au légendaire buteur italien.

Face à une équipe italienne bien en place, l’ASSE a manqué d’efficacité et d’automatismes, malgré une domination stérile. Bernauer a rapidement quitté ses partenaires sur blessure, et Cagliari a ouvert le score suite à une erreur défensive. Cardona a bien eu l’occasion de ramener les siens, mais sa tentative trop axiale a été facilement repoussée. En seconde période, les entrées d’El Jamali, Miladinovic ou Old n’ont pas permis de renverser la tendance. Résultat : troisième défaite consécutive pour Saint-Étienne.

Mental, recrutement : ça bouge en coulisses à l'ASSE

Si les résultats sur le terrain restent mitigés, l’ASSE poursuit sa transformation en profondeur. Le président Ivan Gazidis, appuyé par Kilmer Sports, continue de structurer le club selon des standards européens. Dernier exemple en date : l’arrivée de Foivos Papastaïkoudis, psychologue du sport passé par Brighton et Chelsea. Sa mission ? Intégrer la santé mentale comme un levier de performance à long terme. Une démarche encore trop rare en Ligue 2.

Dans le même temps, la cellule de recrutement s’active, notamment sur les côtés de la défense. Ebenezer Annan, latéral gauche ghanéen de 22 ans évoluant à l’Étoile Rouge de Belgrade, est attendu dans le Forez. Le transfert avoisinerait les 2,5 M€, bonus inclus. À droite, Joao Ferreira (Watford) est aussi en passe de s’engager. Le Portugais devrait signer pour 4 saisons, contre un montant proche de 3 M€. Deux profils jeunes, formés en Italie et en Angleterre, qui illustrent les nouvelles ambitions stéphanoises.

Un maillot third qui casse les codes

Toujours sur le front de la communication, l’ASSE a dévoilé cette semaine son maillot third pour la saison 2025-2026. Hummel et le club ont opté pour un coloris kaki inédit. Cette tunique a été portée pour la première fois face à Cagliari et est d’ores et déjà disponible à la vente, à partir de 89,95€ pour la version manches courtes. Une initiative saluée par les supporters, friands de designs qui sortent de l’ordinaire.

En somme, cette dernière semaine de préparation a vu des progrès en interne mais aussi des limites sportives qui interrogent à quelques jours d’un premier rendez-vous déjà crucial. Avec une ambition claire de remontée immédiate, l’AS Saint-Étienne devra montrer un autre visage à Laval.

Les joueurs remettent les abonnements aux supporters

Présent pour la remise des cartes d’abonnements physiques, Florian Tardieu s’est exprimé sur l’événement : "C’est pas mal, comme ça t’as des contacts. Tu peux parler (avec les supporters). Les gens, surtout les enfants je pense, sont contents de voir qu’on est proches d’eux donc c’est une belle opération. Ça sera mon nouveau métier à la billetterie (rires)."

Aïmen Moueffek était également de la partie : "Ouais c’est cool, on voit un peu les supporters. On discute un peux avec eux. Ce sont des bons moments à partager, des moments importants je pense."

La préparation se termine à l’ASSE

Irvin Cardona sur la dernière semaine de pré-saison : "On a bien travaillé. On a profité de la dernière semaine pour garder des charges de travail hautes. Le coach nous a dit qu’on allait redescendre un peu la semaine prochaine pour pouvoir être à 100% pour le premier match. Je me sens bien, un peu de fatigue forcément. C’est de la bonne fatigue, c’est pour qu’on soit meilleurs physiquement pendant la saison."

Ce samedi, les Verts ont terminé la préparation estivale par un amical face à Cagliari. Avant la rencontre, Maxime Bernauer s’est exprimé dans le vestiaire : "Oh les duels, durs dès le début. Il faut qu’ils sentent que c’est pas parce qu’ils sont plus costauds que ça va être facile."

Ensuite, le capitaine, Gautier Larsonneur a pris la parole en Français et en Anglais : "Jouer simple devant notre surface. Après les gars, les duels, c’est ça qui va rythmer notre match. C’est ça qui va nous permettre d’avancer. Si Raymond il gagne un duel, si Max (Bernauer) il gagne un duel, on sera dans le bon chemin. Tous ensemble et combattre. En ligue 2, c’est seulement le combat et la mentalité. Si vous avez la mentalité, on gagnera des matchs. Allez les petits Verts."