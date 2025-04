Alors que l’ASSE lutte pour sa survie en Ligue 1, plusieurs joueurs clés sont sous la menace d’une suspension. Une situation qu'il va falloir bien gérer pour les Verts, à cinq journées de la fin du championnat.

Actuellement 17e de Ligue 1, l’AS Saint-Étienne n’a plus de joker. Avec seulement cinq rencontres à disputer, les hommes d’Eirik Horneland comptent trois points de retard sur Le Havre, barragiste, et six longueurs (en comptant la différence de buts) sur Reims, premier non relégable. Et comme si la situation n’était pas assez tendue, plusieurs Stéphanois sont désormais dans le viseur de la commission de discipline, sous la menace d’une suspension.

Trois cadres de l’ASSE dans la zone rouge

La règle est simple : trois cartons jaunes en l’espace de dix matchs entraînent automatiquement un match de suspension. Un mécanisme qui peut faire basculer une fin de saison, surtout lorsqu’il concerne des titulaires indiscutables.

C’est le cas de Maxime Bernauer et Benjamin Bouchouari, tous deux sous le coup d’une suspension potentielle jusqu’à la fin de la saison. À chaque carton jaune, le couperet pourrait tomber. Le milieu Bouchouari, notamment, est un rouage essentiel dans la récupération et la première relance stéphanoise. Son absence éventuelle serait un coup dur.

De son côté, le milieu de terrain Aïmen Moueffek qui a écopé d'un nouveau carton ce week-end s'ajoute aux joueurs sous menace. Jusqu'à la fin de la saison, il devra donc faire très attention. Irvin Cardona est également dans une situation précaire : un seul carton jaune lors des quatre prochains matchs, et il manquerait une des rencontres à suivre.

Si l'un de tous ses joueurs cités venait à prendre un nouveau carton jaune lors du derby, il manquerait la réception de l'AS Monaco.

Une fin de calendrier sous haute tension pour les Verts

L’ASSE n’a plus droit à l’erreur. Voici les cinq matchs restants :

J30 : ASSE - OL

J31 : Strasbourg - ASSE

J32 : ASSE - AS Monaco

J33 : Reims - ASSE

J34 : ASSE - Toulouse

Autant dire que chaque rencontre sera un combat. Le derby contre Lyon, la confrontation directe face à Reims, la réception du TFC... chaque point comptera. Et les absences potentielles de Bernauer, Bouchouari, Moueffek ou Cardona pourraient peser lourd dans la balance.

Horneland face à un dilemme tactique

Le coach de l'ASSE devra composer avec ce risque constant. Faut-il préserver ces joueurs lors des prochaines rencontres ? Peut-il se permettre de les ménager alors que chaque match est une finale ? Le technicien stéphanois devra jongler entre discipline et nécessité, dans un effectif déjà limité en profondeur.

Dans cette lutte acharnée pour le maintien, la gestion des cartons jaunes pourrait bien devenir un facteur décisif.

Les joueurs de l'ASSE sous menace