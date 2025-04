La pression sera forte pour l'ASSE ce dimanche. Les stéphanois devront impérativement obtenir un résultat pour se rapprocher de leurs concurrents au maintien. Dennis Appiah s'est présenté devant la presse ce vendredi.

Dennis Appiah (Joueur de l'ASSE) : "Les 7000 personnes pour l’entraînement de ce samedi ? Non, j'ai déjà eu des matchs où il y avait moins de 7000 supporters dans un stade, donc c'est assez incroyable. D'autant plus qu'apparemment les plats sont partis en 2-3 minutes, donc c'est fou. Ça montre l'attente qu'il y a autour de ce match et la ferveur qu'il y a autour de nous. Déjà demain, on va essayer de se nourrir de ça pour commencer fortement à s'imprégner. Toutes les personnes qui vont venir, toutes les personnes qui vont nous encourager, toute cette force qui va aider à nous pour après dimanche prendre encore plus de ce stade et puis tout donner sur le terrain."

Son avis sur le discours du capo ? "C'est important parce qu'on sait que ça leur tient à cœur ce genre de match. Moi j'ai juste envie de dire qu'il ne faut pas qu'ils pensent qu'ils parlent dans le vent parce que des fois, on a l'impression qu'on écoute mais nous on ne parle pas, on ne répond pas etc. Là, sur ce genre de situation, on sort d'un match, on est un peu déçus, donc on ne répond pas. Mais forcément, juste leur dire que pour nous aussi, ça compte. Comme j'ai dit, il y a des joueurs, ils sont venus à Saint-Etienne vraiment pour jouer aussi ce genre de match-là. Donc pour nous aussi, ça compte de jouer ce match contre Lyon. On a envie de gagner, on a envie de performer. Et après, forcément, je ne vais pas mentir, je préfère avoir 7000 supporters sur l'entraînement qu'avoir personne.

Forcément, c'est différent. Je pense que ça va être tout autre. Moi, du peu que j'ai vu sur les matchs Sainté-Lyon je pense que c'est le plus grand derby de France. On a joué un gros match avec Nantes, le Rennes-Nantes. Ce n'était pas bien passé pour nous. Il y avait eu 3-2 pour Rennes à la fin. Mais je pense que ça va être un tout autre calibre. Je pense que ça va être vraiment au-dessus au niveau de l'ambiance, au niveau de l'animosité, au niveau de la pression qu'il va y avoir. Ça va être complètement autre chose."

Dennis Appiah (Joueur de l'ASSE) : "Je n'ai pas envie d'aborder différemment, mais disons que forcément avec tout ce qui se passe autour, les forces vont sans doute être décuplées, donc il y aura forcément plus d'intensité, plus d'agressivité. Et c'est là où je dis que l'émotionnel va falloir le gérer, va falloir être très froid dans la tête pour ne pas justement être emporté par tout ça et faire n'importe quoi C'est ce que je dis, le curseur, c'est qu'il va falloir en mettre. Ça va être décuplé. Il y en aura beaucoup plus, je pense, sur les autres matchs, mais il ne faudra pas dépasser la limite.

Quel scénario idéal ? C'est toujours de marquer vite le scénario idéal. Le scénario idéal, c'est de faire les ententes comme on sait les faire. C'est-à-dire, notamment celle qu'on a faite à Paris, ce serait intéressant. C'est-à-dire qu'on est dans le camp adverse, on a des actions, on les pousse, on récupère vite la balle, on met la pression, ce serait ça le scénario idéal. Après, il y a des fois où on essaie de faire les choses et puis il y a l'adversaire qui nous contrecarre. Donc, on espère partir sur ce point-là et puis s'il n'y a pas, on fait le deux ronds et puis on repart de l'avant après."