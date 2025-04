L’OL débarque à Geoffroy-Guichard le moral dans les chaussettes après son élimination renversante contre Manchester United. Les Verts d’Eirik Horneland doivent profiter de ce choc pour frapper fort dans un derby brûlant.

Jeudi soir, l’OL a vécu un cauchemar éveillé à Old Trafford. Le scénario défie toute logique. Menés 2-0, les Lyonnais reviennent à 4-2. Puis s’écroulent. Trois buts encaissés en sept minutes. Score final : 5-4 après prolongation. Élimination.

Dans le vestiaire, c’est le silence absolu. Personne ne parle. Chacun reste figé, comme le rapporte L'Equipe. Moussa Niakhaté, fautif sur le dernier but, affronte les micros. Il vacille. « C’est dur, c’est compliqué. On est passés à côté de quelque chose de grand, on a tout donné, on n’a rien lâché, on a été défaillants, on n’a pas fait exprès. »

Malick Fofana résume l’état d’esprit général. « On ne pourra jamais oublier ce match. » Cette défaite a laissé des traces. Des physiques, des mentales, des collectives. L’OL arrive à Geoffroy-Guichard sonné.

Fonseca recadre et Cherki rallume la flamme

Dans les couloirs d’Old Trafford, Paulo Fonseca garde la tête haute. Mais dans le vestiaire, il se montre plus direct. Il parle seul, devant ses joueurs, après quelques minutes à l’écart. Il félicite l’état d’esprit. Mais il ne pardonne pas la célébration du 4-2. « Le match n’était pas fini et on a pensé qu’on avait gagné. On a manqué d’équilibre émotionnel. C’est la seule chose négative que je peux dire. On a manqué d’expérience. »

Dans l'entourage des joueurs, en privé, on reproche des choix douteux. Mais le discours n’est plus à la polémique. Il est à la réaction. Et c’est Rayan Cherki qui prend le relais. Dans la nuit, il envoie un message fort à tout le vestiaire, via WhatsApp. « On a fait un match de bonhommes. Ils se rappelleront de nous. Il y a un gros match dimanche. Ce sera le dernier derby pour certains. On doit relever la tête et se tuer pour le club. » Dans ce groupe, uni et soudé, ce message fait l’effet d’un électrochoc. Lyon ne viendra pas en victime. Il viendra pour laver l’humiliation.

Derby : Une chance à saisir pour l’ASSE

Saint-Étienne ne doit pas se tromper. Ce Lyon-là est dangereux. Mais il est surtout fragile. Il a montré de vraies failles mentales. Il a explosé sous pression. À l’ASSE de faire le nécessaire pour le faire imploser à nouveau. Eirik Horneland, arrivé pour sauver les Verts, sait que ce match peut marquer un tournant. Son équipe reste sur un nul encourageant contre Brest (3-3). Elle a montré du jeu, de l’audace, mais aussi des fragilités défensives.

Dans un Chaudron en fusion, les Verts doivent profiter du doute lyonnais. L’ambiance peut faire basculer la rencontre. « On n’aura pas le choix que d’être dedans », lâche un dirigeant lyonnais. L’OL le sait : s’il ne répond pas, il sombrera.

L'OL épuisé, un Chaudron prêt à exploser

Les Lyonnais sont rentrés à 4h du matin vendredi. Ils n’ont pas eu d’entraînement classique. Juste un décrassage. Une vidéo. Lucas Perri, le gardien titulaire, est rentré au Brésil pour assister à la naissance de son enfant. C’est Rémy Descamps qui sera dans les cages. « On se fait tous confiance », dit un cadre de l’OL. Il faudra le prouver.

Côté ASSE, tout le monde est mobilisé. Les joueurs savent que ce match peut relancer leur saison. Une victoire dans le derby serait plus qu’un exploit sportif. Ce serait un électrochoc. Une preuve de vie. Un appel à l’unité. Tout le Peuple Vert le sait : ce match ne se joue pas, il se gagne. L’OL arrive blessé. C’est le moment ou jamais pour les Verts de frapper fort. Le moment d’offrir à leur peuple une victoire qui changerait tout.