Saint-Étienne sort d’une victoire dans le Chaudron face à l’OL. Après avoir remporté le derby, les Verts sont de nouveau dans la course au maintien en Ligue 1. Il faudra ramener un résultat d’un déplacement périlleux à Strasbourg. Retour sur le dernier voyage des Verts à la Meinau.

L’ASSE a pu savourer une victoire méritée dans le 126ᵉ derby de l’histoire face à l’OL. À quatre journées de la fin, les Stéphanois ont fait le plein de confiance et sont à nouveau à hauteur du Havre, barragiste. Place maintenant au match face au RCSA, qui a faim d’Europe.

Strasbourg pour lancer une dynamique après le derby

L’ASSE de Claude Puel vient d’arracher un nul inespéré face à l’Olympique Lyonnais. Les Verts n’ont pas remporté le moindre match après neuf journées de Ligue 1. Ce déplacement à Strasbourg est une nouvelle occasion de prendre des points.

Strasbourg réalise un début de saison moyen. Les hommes de Julien Stéphan sont 12ᵉ avant de recevoir l’ASSE. Un succès permettrait aux Alsaciens de se hisser dans la première moitié du classement de Ligue 1.

Le cauchemar de Zaydou Youssouf

Le match commence sur un rythme assez calme. Il faut attendre la 26ᵉ minute pour voir la partie s’emballer. Maxime Le Marchand reprend un corner de Guilbert et ouvre le score de la tête. Saint-Étienne tente alors de réagir sans être vraiment dangereux.

Strasbourg va ensuite ajouter un second but. Liénard cherche Ajorque d’un centre à ras de terre. Le ballon est coupé par Zaydou Youssouf, qui marque contre son camp. Dans son élan, Timothée Kolodziejczak percute Étienne Green, contraint de sortir blessé.

Le cauchemar est bientôt complet pour l’ancien milieu des Girondins, Zaydou Youssouf. Quatre minutes après son CSC, il est coupable d’un vilain tacle sur Ajorque et est expulsé. L’ASSE jouera toute la seconde période à dix. Juste avant la mi-temps, Nordin obtient un penalty. Wahbi Khazri transforme la sentence et permet aux Verts de revenir à 2-1.

Un match à oublier pour l’ASSE

Les Alsaciens démarrent fort en seconde mi-temps. Ajorque est tout près de marquer le 3-1 d’un geste acrobatique mais ne parvient pas à changer la trajectoire du centre de Caci. Kévin Gameiro inscrira le troisième but à la 69ᵉ minute.

Strasbourg déroule ensuite. Le danger vient constamment des côtés, et Ludovic Ajorque en profite enfin. L’attaquant est plus prompt que Stefan Bajic et marque le 4-1. En fin de partie, Habib Diallo portera le score à 5-1. Un match cauchemar pour les Verts.