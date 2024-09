Après l’avoir emporté face au LOSC, l’ASSE se déplace à Nice pour le compte de la J5 de Ligue 1. Olivier Dall’Oglio s’est présenté en conférence de presse ce jeudi. Retranscription.

Des renforts qui changent tout ?

Olivier Dall’Oglio (ASSE) : « Je pense que les joueurs qui sont arrivés nous ont amené une stabilité technique. Une stabilité qui est rassurante et qui donne un peu plus de confiance. Pierre Ekwah et Pierre Cornud nous ont amené cette solidité. Ce petit brin de techniques supplémentaires, ajouté à Lucas Stassin devant, je pense que ça a renforcé le groupe. »

Des efforts pour le collectif à l’ASSE

Olivier Dall’Oglio (ASSE) : « Lucas Stassin ? Je veux qu’il travaille pour l’équipe et je veux aussi qu’il soit récompensé de ses efforts. Mais il le sera parce qu’il se crée des occasions. Il est présent dans les 18 mètres. Il est présent dans la construction. Tôt ou tard ça va payer. C’est un garçon qui est encore très jeune, il a 19 ans, mais il a de l’ambition, il sait où il veut aller. C’est bien aussi pour le groupe. Les efforts ? S’il veut aller au plus haut niveau, c’est obligatoire. Et puis s’il veut jouer avec nous aussi. (sourires) C’est comme ça. Mais je pense qu’il a magasiné ça. Il sait qu’aujourd’hui, s’il veut être un attaquant de haut vol, il faut quand même courir.

Ça va dépendre de l’état de forme. Ça peut dépendre aussi de l’adversaire. Ça peut dépendre de la semaine de travail ou du match d’avant. Il y a pas mal de choses. La concurrence est très ouverte, que ce soit devant, au milieu ou derrière. C’est ce que je voulais, qu’au moins on double les postes. On est pratiquement sur ce qu’on voulait. »

Stassin promis à un bel avenir ?

Olivier Dall’Oglio (ASSE) : « La première des qualités, ce sont les déplacements. Il se déplace très bien. Il sent le jeu aussi. Et puis sur les choses simples, contrôle – passe, il est très juste. Ça donne une bonne base pour pouvoir travailler avec lui. Après, c’est un attaquant. Ces garçons ne sont satisfaits que quand ils marquent. C’est comme ça. C’est une obsession, mais c’est bien. C’est très bien d’avoir cette obsession. Maintenant, je ne pense pas que ça lui mine le moral de ne pas avoir marqué sur le dernier match. Je sais qu’il était en colère contre lui-même parce qu’il a eu deux belles occasions. Il s’est créé et il était un peu en colère contre lui-même, mais c’est bien, je suis content de cette attitude. Ça prouve que l’état d’esprit est très bon. »