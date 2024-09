Après l’avoir emporté face au LOSC, l’ASSE se déplace à Nice pour le compte de la J5 de Ligue 1. Aïmen Moueffek s’est présenté en conférence de presse ce jeudi. Retranscription.

Un Moueffek à 100 % ?

Aïmen Moueffek (ASSE) : « Je n’ai pas fait la prépa physique que je voulais, mais aujourd’hui, je me sens super bien. On a pris le temps de bien travailler, de me remettre d’aplomb. Aujourd’hui, les sensations sont bonnes et physiquement, je suis au top. 100 %, je ne sais pas. Mais mon corps réagit super bien. J’ai retrouvé la force que j’avais avant. Je suis bien en ce moment, il faut continuer comme ça. »

Olivier Dall’Oglio, le facteur N°1 de la prolongation

Aïmen Moueffek (ASSE) : « Pourquoi avoir prolongé ? Il y avait pas mal de raisons. Déjà, le fait que je me sente bien ici. Ensuite, ce qui a beaucoup joué, ça a été le coach. Je ne vous cache pas que l’année dernière, les six derniers mois, je me sentais vraiment bien avec le coach. Et je pense que c’est la raison qui m’a poussé le plus à rester ici. Et puis, quand tu te sens bien, quand t’as un coach avec qui tu te sens bien, tu n’as pas forcément envie d’aller chercher ailleurs. Je pense que je n’avais pas fini. J’avais encore une étape à franchir à Saint-Etienne, surtout après la montée.

J’ai envie d’accomplir et de passer encore des étapes ici avant d’aller voir ailleurs. On est vraiment libre avec lui (ODO). On sait ce qu’il attend de nous. On sait où est-ce qu’il veut nous emmener. Mais une fois sur le terrain, il nous laisse jouer. Il nous laisse cette forme de liberté. Il nous fait confiance et ça, on le ressent. Je pense que pour un joueur, avoir un coach qui t’apporte de la confiance et qui te laisse jouer librement, c’est magnifique. C’est le plus important pour un joueur. »