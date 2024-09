L’ASSE a remporté son premier match cette saison il y a pile une semaine face à Lille. Les hommes d’Olivier Dall’Oglio ont pris leurs 3 premiers points depuis leur retour en Ligue 1. Un succès qu’il faudra essayer de confirmer dès ce soir à Nice. Retour sur la dernière venue des Verts à l’Allianz Riviera.



Les aiglons malheureux avant de recevoir les Verts

Les Niçois reçoivent Saint-Étienne 4 jours après une défaite en Finale de la Coupe de France. Ludovic Blas a délivré le peuple nantais sur penalty, inscrivant le seul but du match. Les hommes de Christophe Galtier arrivent donc déçus avant d’affronter l’ASSE. De leur côté, les Verts sont sur une série de 3 matchs sans victoire. Les hommes de Pascal Dupraz sont barragistes à 3 matchs de la fin. Une victoire leur permettrait de revenir à égalité de points avec Lorient, 17ᵉ. Ils condamneraient Bordeaux à la Ligue 2 et mettraient Metz à 6 points. De quoi assurer, au pire des cas, la 18ᵉ place.

L’ASSE renversée en seconde mi-temps

Les Niçois sont revanchards après leur revers en Finale de la Coupe de France. Pourtant, ce sont les Stéphanois qui prennent les choses en main. Après 10 minutes de jeu, Yvann Maçon trouve Denis Bouanga sur un centre fort aux 6 mètres. Le gabonais pense ouvrir la marque de la tête, mais il est signalé hors-jeu. Après analyse du VAR, Rudy Buquet accorde le but à l’ASSE. Les hommes de Pascal Dupraz feront la course en tête durant toute la première période. Juste avant la pause, Zaydou Youssouf ajuste Benitez d’une volée peu puissante. L’ancien bordelais ne célèbre pas son but, car il envoie provisoirement Bordeaux, son club formateur, en Ligue 2. Le score est de 2-0 à la pause. C’en est trop pour certains supporters niçois qui quittent le stade.

Peu après le retour des vestiaires, Melvin Bard s’infiltre dans la surface stéphanoise. L’ancien Lyonnais résiste au retour de Moukoudi et trompe Bernardoni dans un angle très fermé. Ce but était clairement évitable et il va relancer l’OGC Nice. 8 minutes plus tard, Andy Delort envoie un missile sur coup franc. Le ballon arrive pourtant droit sur Bernardoni qui est impuissant, Nice égalise. Le traumatisme de Lorient va se répéter. 2 min plus tard, Delort s’offre un doublé. L’ancien montpelliérain se voit offrir le but par Boudaoui. La situation va s’inverser à la 80ᵉ minute. Andy Delort va s’imposer de la tête pour trouver Hicham Boudaoui. L’international algérien voit sa frappe terminer dans la lucarne après avoir été déviée par Gabriel Silva. Nice s’impose 4-2 après avoir été mené 2-0 à la pause.

L’OGCN terminera 5ᵉ de Ligue 1 pendant que les Verts seront relégués en barrage. Christophe Galtier quittera ensuite le navire après une saison. Il restera autant de temps au PSG. Aujourd’hui, le coach des aiglons est Franck Haise et il souhaite relancer ses troupes après la défaite à Marseille. L’ASSE veut enchaîner après un succès face à Lille.