Neuvième défaite pour l'ASSE depuis le début de saison. Les hommes d'Olivier Dall'Oglio ne parviennent pas à trouver la recette. Une dynamique négative, source de débats auprès des experts. Le coach stéphanois est apparu agacé à ce sujet en conférence de presse après ASSE - OM (0-2).

L'ASSE en manque de solution

Les Verts n'ont trouvé les cages de Geronimo Rulli qu'à trois reprises. Les gants plutôt. Car trop peu incisifs, les hommes d'Olivier Dall'Oglio ne se sont pas réellement révélés en capacité de mettre en difficulté les Phocéens.

Le coach de l'ASSE a beau essayer d'alterner entre Stassin et Sissoko sur son XI de départ, aucun des deux attaquants ne fait concrètement la différence. Bien que le deuxième ait inscrit trois réalisations, Zuriko Davitashvili est le seul Stéphanois à être en mesure d'inquiéter l'équipe adverse.

Mais en 14 journées de Ligue 1, l'ASSE n'a trouvé le chemin des filets que 11 fois. Seul Le Havre parvient à réitérer la performance. Triste bilan.

"Improviser n’est pas notre objectif"

Bien trop muet sur le front de l'attaque, l'ASSE suscite les débats. Notamment autour d'une potentielle association Lucas Stassin - Ibrahim Sissoko. Le coach stéphanois répond.

Olivier Dall'Oglio : "Je sais que vous aimez bien l’idée de positionner des joueurs comme ça, mais aligner deux profils similaires côte à côte, je ne suis pas sûr que ça fonctionne. Je ne vais pas trop m’étendre là-dessus. Après un match, on peut toujours refaire le scénario, c’est vrai, on est tous d’accord là-dessus. Mais aujourd’hui, ce qui nous manque, c’est avant tout de la profondeur. Avec certains joueurs de profondeur blessés, comme Ben Old, que nous avions pris pour ça. C’est une réelle difficulté.

Alors oui, on peut imaginer monter un 4-4-2, mais improviser n’est pas notre objectif. On est là pour travailler. Et pour associer des joueurs, il faut qu’ils aient les moyens de bien s’associer. On ne peut pas simplement placer des joueurs sur le terrain et dire "ça va marcher". Sinon, on tombe dans des discussions de café, et ce n’est pas ce qu’on veut."