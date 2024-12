Les Verts recevaient à Geoffroy Guichard l'Olympique de Marseille, une équipe dirigée par Roberto De Zerbi. Un rencontre qui s'annonçait brulante entre deux équipes aux objectifs opposés. Après le match opposant Marseille à l'ASSE, Ibrahim Sissoko a pris la parole en zone mixte. Voici ses déclarations, recueillies par la radio France Bleu Saint-Étienne.

Dans une rencontre maitrisée, l'Olympique de Marseille est venu s'imposer à Geoffroy Guichard (2-0) où les Verts restaient sur deux victoires consécutives (Strasbourg et Montpellier).

"Nous, on essaye d'appliquer ce que le coach nous demande" (Ibrahim Sissoko après ASSE-OM)

C'est un Ibrahim Sissoko, particulièrement agacé qui s'est présenté devant les micros des journalistes. Forcément frustré par la rencontre, celui qui a vu Stassin être titularisé aujourd'hui est entré à la 65e minute de jeu. Voici ses dires : "On a été surpassés, c’est clair. Vu le niveau de l’adversaire et la physionomie du match, on savait que ce serait compliqué. Mais on doit faire mieux, on doit faire plus. Surtout face à des équipes de ce calibre. Elles ne laissent que peu d’opportunités, et il faut savoir les exploiter, ce qu’on n’a pas réussi à faire ce soir.

"À nous de tirer des leçons, de nous remettre en question"

Nous, on essaye d'appliquer ce que le coach nous demande, on sait qu'on doit faire mieux. Notamment dans le jeu. Défendre tout le match, c’est très difficile. Ce soir, ils ont bien joué leur coup. À nous de tirer des leçons, de nous remettre en question, et de préparer le prochain match. Quand on récupère le ballon, on ne peut pas se permettre de le perdre tout de suite. C’est un point qu’on doit absolument améliorer rapidement, sinon la saison sera compliquée. Le coach a sa vision de jeu, nous, on va continuer à appliquer ses consignes du mieux possible. Tout simplement."