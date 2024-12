L'ASSE jouait contre l'Olympique de Marseille ce dimanche soir. Très en difficulté, les stéphanois se sont inclinés 2-0 dans un chaudron à l'ambiance exceptionnelle. L'after foot de RMC débrief la rencontre et se montre fataliste avec l'équipe d'Olivier Dall'Oglio.

"Ils ont affiché une faiblesse épouvantable" (Riolo après ASSE-OM)

Daniel Riolo : "Saint-Étienne, OK ils ont une équipe faible mais le stade reste le stade avec son histoire avec une grosse ambiance. Même faible, ils doivent proposer autre chose. Ne serait ce que dans l'intensité. Ils ont affiché une faiblesse épouvantable. Il n'y a même pas un contact, même pas le début de vouloir créer quoi que ce soit. C'est hyper faible. Les marseillais étaient dans un confort total. Il n'y a pas eu de match. On veut vendre la ligue 1 et t’as du mal à le mettre en valeur mais le dimanche soir, OK, tu prends l'OM, mais c'est d'une faiblesse terrible. Marseille n'y est pour rien. Mais ce Saint-Étienne OM pour finir la journée, c'est terrible !"

Florent Gautreau : "À aucun moment, les joueurs et le coach de l'ASSE ont pensé qu'il avait la possibilité d'aller marquer un but à Marseille. Je ne vois pas comment tu peux t'en sortir comme ça. D'ailleurs, ils ont tellement couru après le ballon en première période que les joueurs étaient dégoutés et à la fin, ils s'engueulaient entre eux car plusieurs disaient on va quand même monter un peu pour se créer une occasion. On a quand même une qualité pour le haut du championnat de ligue 1 mais quand il joue les équipes du bas, il n'y a pas de match."

"À part 2-3 effets d'annonce, il y a que dal"

Gilbert Brisbois : "C'est vrai que Gazidis quand il est arrivé, on s'est dit il impacte grave Arsenal, Milan... mais concrètement... On a eu Tanenbaum aussi avec une belle veste verte en disant que Saint-Etienne, c'était génial mais jusque-là à part 2-3 effets d'annonce, il y a quedal !"