Un mois à peine après la dernière trêve internationale, un nouveau break approche – déjà – pour les clubs de Ligue 1. Si Strasbourg et le Derby face à Lyon restent au programme pour l’ASSE, un défenseur sait déjà qu’il partira en sélection mi-novembre. Avec un objectif clair : la qualification.

Catastrophique. C’est le terme adéquat pour qualifier la performance de Dylan Batubinsika sur la pelouse d’Angers, le week-end dernier. Titulaire et très bon aux côtés de Mickaël Nadé face à Auxerre pour la dernière victoire de l’ASSE (3-1), l’ancien joueur du Maccabi Haïfa a, de manière très étonnante, retrouvé le banc des remplaçants au retour de la trêve internationale, pour la réception de Lens. Alors qu’on aurait pu le croire fatigué, l’étonnement a laissé place à la sidération quand on sait que Dylan Batubinsika n’avait pas joué une seule seconde avec la République Démocratique du Congo lors de la double confrontation face à la Tanzanie.

Entré à la 88e minute à la place d’Abdelhamid lors de la défaite face à Lens (0-2), le défenseur congolais était de nouveau remplaçant sur la pelouse d’Angers. Entré à la pause à la place, une nouvelle fois, d’un Abdelhamid catastrophique, il n’a clairement pas saisi l’opportunité de montrer à Olivier Dall’Oglio qu’il était un titulaire indiscutable du côté de l’ASSE. Un penalty provoqué pour le 3-2 avant une erreur terrible sur le but du 4-2. Si sa gestion peut lui avoir fait perdre en confiance, Dylan Batubinsika n’a clairement pas marqué de points sur la pelouse de Raymond Kopa.

[Éliminatoires CAN 2025 : 𝙇𝙞𝙨𝙩𝙚 𝙙𝙚𝙨 𝙇𝙚́𝙤𝙥𝙖𝙧𝙙𝙨 🐆]

📸 Voici les 26 Léopards sélectionnés pour affronter la Guinée et l'Éthiopie lors des 5e et 6e journées décisives des éliminatoires de la CAN Maroc 2025.

Les matchs auront lieu le 16 novembre à Abidjan et le 19… pic.twitter.com/DF3ULLjKNF

— Fecofa RDC_Officiel (@FecofaRdc) October 30, 2024