L'ASSE appartient au groupe canadien Kilmer Sports Ventures depuis juin 2024. Après un retour en Ligue 1 compliqué, les Verts sont à la peine en championnat. De quoi susciter un avis tranché de David Gluzman dans Génération After sur les ondes de RMC. Retranscription.

Un projet Stéphanois prometteur

Racheté par le groupe Kilmer Sports Ventures cet été, Saint-Étienne affiche un nouveau niveau d'ambition. De retour en Ligue 1, l'ASSE possède désormais davantage de moyens financiers. David Gluzman ne cache pas son enthousiasme autour du projet présidé par Ivan Gazidis.

"Tout semblait réuni pour susciter mon enthousiasme, éveiller ma curiosité et faire enfin entrer le club dans une ère moderne. La nouvelle direction est arrivée au bon moment. Les ressources financières sont également conséquentes : avec l’option d'achat de Pierre Ekwah, le joueur de Sunderland, le club a investi 30 millions d'euros. Dans une Ligue 1 au budget limité, où cinq équipes n'ont pas dépensé pour se renforcer, cela place Saint-Étienne au cinquième rang des clubs les plus dépensiers. Puis, l'équipe dirigeante possède une expérience solide."

À la clôture du mercato, les recrutements paraissaient corrects. En tant qu'entraîneur, nous avons toujours Olivier Dall’Oglio : on ne l’a pas prolongé jusqu'en 2026, mais on lui laisse une année pour prouver ses capacités. La direction s'oriente vers une approche moderne et axée sur les données."

"Le projet de l'ASSE est une grande déception pour moi"

Mais les hommes d'Olivier Dall'Oglio peine à commencer leur saison. 16e de Ligue 1, l'ASSE enchaîne les mauvaises prestations. Les Verts souffrent d'un effectif déséquilibré. Le chroniqueur de l'After Foot pointe du doigt une réserve de KSV quant au développement du club.

"Pourtant, Jean-François Soucasse et Loïc Perrin, associés à l’ère Caïazzo-Romeyer, sont restés en place. J’ai l’impression qu’il y a un potentiel immense pour faire entrer ce club dans la modernité, mais que l’on hésite encore à bousculer l'institution. Le résultat : un effectif déséquilibré avec des recrues talentueuses identifiées par les données, mais une base inchangée d'effectif de Ligue 2.

L'ASSE doit foncer sur Wilfried Nancy

Si Olivier Dall'Oglio est menacé sur son banc, la rumeur d'un nouvel entraîneur circule depuis plusieurs semaines. L'une d'entre-elle mène à Wilfried Nancy, coach du Colombus Crew d'un certain Dylan Chambost.

"Ils songent à Wilfried Nancy, un coach français qui a remporté la MLS avec Columbus, un entraîneur à la vision moderne. Mais avec un investissement de 30 millions, plus 20 millions de réserve, je veux leur dire : allez-y vraiment à fond ! Saint-Étienne a besoin de ce vent de modernité. C’est cette hésitation, ce pied encore dans l'ancien Saint-Étienne, qui me frustre. Il faut que le club ose enfin se libérer de ses anciennes attaches. C’est l’année idéale pour cette transformation."