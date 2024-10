Dennis Appiah s'est présenté en conférence de presse. Le latéral droit de l'ASSE est lucide sur le niveau affiché par son équipe, mais ne veut céder à la panique. Il reste derrière Olivier Dall'Oglio et s'explique. Retranscription.

Dennis Appiah (ASSE) : "Nous avons l'habitude de faire des entretiens individuels. Il aime échanger avec nous et par ligne. On discute et on essaye de progresser ensemble. Le nom de Nancy ? Je n'étais pas au courant. Vous me l'apprenez. Mais on connait le football. De notre côté, on n'en parle pas. On essaye de s'en sortir ensemble. Mon coach est Monsieur Dall'Oglio. Pour le reste, on a déjà pas mal de chose à régler, je ne vais pas m'occuper de ça.

L'ASSE a la pression, mais ne veut paniquer

Dennis Appiah (ASSE) : "Je pense que nous ressentons depuis le début de saison une pression. Les premiers matchs, nous avions déjà rencontré des clubs européens, et même si nous n’avions pas beaucoup gagné, nous étions en meilleure position au classement. Aujourd’hui, après une défaite contre un concurrent direct, la pression est là. Le championnat va être long et difficile, et il est essentiel de ne pas paniquer en cas de défaite et de rester calme pour obtenir de meilleurs résultats."

La déception du public

Quand on se fait siffler, on le prend pas bien. Évidemment. Les supporters nous suivent, se déplacent, et cela nous touche. Nous voulons leur offrir des victoires pour leur faire plaisir et rendre leur semaine plus belle. À Saint-Étienne, on sait que lorsque l’équipe gagne, la semaine est plus joyeuse pour tout le monde. Nous pensons souvent aux supporters, et leur déception est la nôtre aussi. Nous représentons une ville entière, et cela nous motive à faire mieux pour eux et pour tous ceux qui nous soutiennent à travers la France."