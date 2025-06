L'ASSE a entamé sa préparation ce jeudi pour la saison 2025-2026. Comme chaque saison, de nouveaux visages issus de la formation font leur apparition. Tour d'horizon des nouveaux visages.

Alors que le club a fait le choix de ne pas convoquer plusieurs jeunes joueurs (Bladi, Cisse, Mayilla, Agesilas, Othman et C. Fall), il y en a d'autres qui pointent le bout de leur nez.

1. Beres Owusu : le défenseur moderne au profil complet

Beres Owusu, né en 2003, a rejoint l’ASSE en U18, en provenance de Sarcelles, et sort d’un prêt probant à Quevilly-Rouen Métropole (QRM) en National 1, avec 25 matchs disputés sur 29 possibles. Fort d’une prolongation jusqu’en 2027 (avec une option en 2028), Owusu offre au club un profil très intéressant. Aujourd’hui défenseur polyvalent – capable d’évoluer en charnière centrale ou comme latéral –, il apporte une combinaison rare de puissance athlétique, vitesse et solides qualités défensives.

Initialement formé au poste de milieu sentinelle, son repositionnement reflète son profil moderne, à l’aise dans la relance et le duel. Alors que l’ASSE doit profondément repenser sa défense, Owusu apparaît en pole position des jeunes joueurs pour obtenir du temps de jeu. À seulement 22 ans, il incarne la relève stéphanoise : jeune, prometteur, bien préparé à la dureté du championnat. Sa présence dans le groupe pro dès la préparation montre la confiance du staff. Si les performances en amical sont bonnes, il pourrait vite devenir un titulaire régulier.

2. Jules Mouton : le néo‑professionnel prêt à confirmer

Jules Mouton, tout juste professionnel, a signé un contrat d’un an et devrait débuter avec la réserve. Capable de jouer en sentinelle ou dans l’axe, il offre une belle fiabilité défensive et confirme une bonne qualité de relance. Doté d’une technique soignée et d’une excellente lecture de jeu, il s’inscrit dans la lignée des jeunes défenseurs stéphanois formés sur mesure.

À seulement 20 ans, Mouton a une carte à jouer : s’il parvient à attirer l’attention de Horneland, notamment lors des matchs amicaux, il pourrait intégrer le groupe professionnel en tant qu’alternative défensive. Ses qualités avec et sans ballon font de lui un jeune à surveiller cette saison.

3. Luan Gadegbeku : le milieu gaucher au volume de jeu impressionnant

Luan Gadegbeku, international U18 français (18 sélections U16–U18), prépare sa première saison pro avec sérieux. Sous contrat jusqu’en 2028, il se distingue par son pied gauche précis, son volume de jeu impressionnant et son sens du positionnement. Milieu récupérateur moderne, il excelle dans les duels et dans l’orientation du jeu.

Sa dernière saison en réserve avait mis en lumière son intelligence collective et sa capacité à casser les lignes adverses. Il incarne une solution possible pour Horneland, en cas d’absence ou de besoin de rotation au milieu. À 18 ans, il peut rêver d’une première apparition en Ligue 2. Reste à confirmer sa capacité à franchir le pas.

4. Nadir El Jamali : la créativité au service du collectif

Nadir El Jamali, de la même génération que Gadegbeku, est un profil plus offensif, ayant signé un contrat pro de trois saisons. International U18, il se distingue par sa technique, son pied gauche raffiné et sa polyvalence. Milieu offensif agile et capable d’évoluer sur les ailes, il pourrait apporter une solution supplémentaire devant, capable de passer entre les lignes.

Sa saison 2024‑2025 en réserve a été marquée par des performances abouties, avec des passes décisives et une présence offensive constante. Sa qualité de pied et sa vision de jeu font de lui un joueur sur lequel l’ASSE et Horneland doivent miser. S’il parvient à prolonger ses efforts pendant les stages, il pourrait prétendre à un rôle de joker ou de rotation dans le dispositif offensif stéphanois à moyen terme.

5. Paul Eymard : la pépite box‑to‑box à maturité avancée

Paul Eymard, 16 ans, est sans doute la sensation la plus prometteuse. Encore en attente de la signature officielle de son contrat pro (un accord devrait intervenir prochainement), il reste très courtisé par de grands clubs européens. Considéré comme l’un des meilleurs milieux U17 en Europe, il a brillé avec l’équipe de France à l’Euro U17, et s’est affirmé comme titulaire indiscutable.

Profil box‑to‑box, capable de marquer et de briller offensivement, il présente une maturité de jeu rare pour son âge. Titulaire régulier avec la réserve, ses progrès la saison dernière ont déjà été impressionnants. À condition que l’ASSE finalise son contrat, Eymard pourrait rapidement enchaîner avec une montée en puissance au sein de l’effectif pro, et même obtenir ses premières minutes en Ligue 2 dès 2025‑2026.

6. Kevin Pedro : un défenseur explosif à la relance soignée

Kevin Pedro, défenseur polyvalent de la génération 2006, s’apprête à franchir un nouveau cap sous les couleurs de l’ASSE. Déjà apparu avec les pros lors de la 1re journée de Ligue 1 contre Monaco et en Coupe de France face à l’OM, il a laissé entrevoir tout son potentiel. Formé au poste de défenseur central, il peut également évoluer à droite, un atout précieux dans une ligne défensive qui cherche de la flexibilité.

Très explosif, doté d’un excellent "jump", il incarne le prototype du défenseur moderne : rapide, puissant, agressif dans les duels et surtout très propre dans la relance. Sa capacité à utiliser les deux pieds en fait une option crédible pour lancer le jeu proprement depuis la défense. Malgré une légère blessure qui l’éloigne temporairement du groupe, il est attendu très prochainement à l'entraînement.

Fraîchement passé professionnel, Pedro pourrait avoir sa carte à jouer en Ligue 2 dès cette saison, notamment dans un contexte où la défense stéphanoise doit être reconstruite. Son expérience d’entraînements réguliers avec le groupe Ligue 1 la saison passée témoigne de la confiance du staff envers son potentiel. Une fois rétabli, il sera en lice pour intégrer la rotation et faire partie des belles révélations de la saison 2025‑2026.

Conclusion : un défi collectif et une vision tournée vers l’avenir

L’ASSE a misé cette préparation 2025‑2026 sur la jeunesse et la formation. Avec Beres Owusu, Kevin Pedro et Jules Mouton dans les rangs défensifs, Luan Gadegbeku et Nadir El Jamali au milieu, et Paul Eymard en mode box‑to‑box offensif, Saint‑Étienne dispose d’un vivier remarquable. Sans compter Djylian N'guessan déjà présent dans le groupe la saison dernière !

L’ASSE prend un risque calculé, donnant sa chance à la formation tout en renforçant l’effectif professionnel. Reste à confirmer cette semaine, puis durant les matchs amicaux, que ces jeunes peuvent effectivement épauler le groupe pro dans un championnat ambitieux.