En ouverture de la 28ᵉ journée de Ligue 1, l’OGC Nice et le FC Nantes se sont affrontés ce vendredi 4 avril à l’Allianz Riviera dans un match crucial pour les deux clubs.

L’OGC Nice abordait cette rencontre avec l’ambition de renforcer sa position européenne. Quatrièmes avant le coup d’envoi, les Aiglons espéraient profiter de la réception de Nantes pour prendre trois points précieux dans la course à la Ligue des Champions. En pleine forme à domicile, les hommes de Franck Haise restaient sur une série solide, bien décidés à maintenir la pression sur Lille et Marseille.

Face à eux, le FC Nantes jouait une autre partition : celle du maintien. Avec seulement 27 points au compteur avant cette 28ᵉ journée, les Canaris étaient à portée de tir de la zone rouge. Chaque point était vital pour les hommes d’Antoine Kombouaré, qui savaient que le calendrier à venir ne leur offrirait aucun répit.

Le match a tenu ses promesses en termes d’intensité et d’enjeu, les deux équipes jouant gros dans des registres bien distincts. Nice visait le haut, Nantes voulait s’extirper du bas.

Nice - Nantes : Le résumé de la rencontre

Lors de la 28e journée de Ligue 1, le FC Nantes a réalisé un gros coup en s’imposant sur la pelouse de l’OGC Nice (1-2). Les Canaris ont rapidement ouvert le score grâce à Douglas Augusto dès la 11e minute, avant que Matthis Abline ne double la mise à la 38e. Nice avait pourtant rapidement réagi en première période avec une réduction du score signée Abdi à la 14e minute. Malgré une forte domination niçoise illustrée par de nombreuses phases offensives, les hommes de Franck Haise n’ont pas réussi à revenir au score. Nantes a bien tenu défensivement en seconde période, procédant en contre-attaque et gérant son avantage. Une victoire précieuse pour le FC Nantes dans la lutte pour le maintien, tandis que Nice voit son rythme freiné dans la course à l’Europe. Les Canaris ont aujourd’hui 30 points et s’éloigne de la zone rouge.