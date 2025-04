L'ASSE jouera gros ce week-end. Les Verts doivent obtenir un résultat à Lens pour sortir la tête de la zone rouge. Eirik Horneland s'est présenté en conférence de presse ce vendredi. Extraits

Eirik Horneland (Entraîneur de l'ASSE) : "En dehors d'Augustine Boakye qui va être out un bon moment, et du gardien Isiaka Touré, toute l'équipe est disponible. En début de semaine, on a eu quelques joueurs touchés par une maladie, mais on a récupéré tout le monde depuis jeudi. En dehors de Lucas, qui ne s'est pas entraîné aujourd'hui en raison d'un coup qu'il a pris hier, il n'y a rien de spécial à signaler. Et sur son cas, lui, il n'y a rien de très sérieux.

Ben Old a beaucoup travaillé pendant sa période de réathlétisation. Il est quasiment à son niveau optimal. C'est un joueur vraiment professionnel, il a vraiment travaillé beaucoup et en intensité. Je pense qu'il va maintenant récupérer les fruits. Il a joué ses premières minutes contre Paris la semaine dernière. Je le sens prêt à passer un nouveau palier aussi sur les séances d'entraînement. Je compte vraiment sur lui pour les six ou sept prochaines semaines.

Je compte d'autant plus sur Ben Old qu’Augustine Boakye ne sera pas dans le groupe pour d'ici à la fin de saison. C'est très bien d'avoir un autre joueur pour compenser cette absence. Chaque joueur nous amène une facette particulière de son jeu. Ben, lui, est un joueur qui est très agressif sur le ballon. Il essaie toujours de créer des situations où on se retrouve avec l'avantage. C'est un joueur qui n'a pas peur. Il ose souvent et ça va nous profiter."

Lens - ASSE : Des stéphanois frais et motivés

Eirik Horneland (Entraîneur de l'ASSE) : "Lens ? C’est une très bonne équipe qui s'est séparée de plusieurs joueurs pendant le Mercato hivernal. Je pense qu'ils essaient de retrouver un second souffle. C'est une équipe qui reste néanmoins de qualité, une équipe qui travaille dur avec un football qui est joué à haute intensité. C'est une équipe que je respecte beaucoup. Les deux formations vont vouloir mettre du rythme, ce sera un match intéressant.

Le fait qu'on ait récupéré nos trois points contre Montpellier cette semaine a rendu la semaine plus facile mentalement puisqu'on a recollé avec les adversaires qui sont devant nous, le Havre, Angers et Nantes notamment. Cette semaine, il y a eu vraiment une bonne ambiance à l'entraînement, au sein du groupe. Les joueurs sont prêts, ils savent ce qui les attend, ils savent l'adversité à laquelle ils vont avoir face. Ils savent aussi ce qu'on attend d'eux. Je pense que ça va être une rencontre intéressante. Il y a beaucoup de choses qui nous restent à faire sur ces sept derniers matchs. Il va falloir se battre."