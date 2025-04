Eirik Horneland, entraineur de l'ASSE, s'est présenté en conférence de presse avant la rencontre contre Lens. Il a d'ailleurs évoqué le mercato et la préparation de l'effectif de la saison prochaine.

Eirik Horneland, coach de l'ASSE : "J'ai suivi l'actualité. Ce que je disais la semaine dernière n'a pas changé. On est vraiment au soutien de tous nos groupes de supporters. C'est très important pour nous qu'ils continuent d'exister, qu'ils continuent d'être organisés. C'est de la façon dont le club et les autorités auront des interlocuteurs et c'est mieux qu'ils continuent d'exister.

Je sais que la direction, les dirigeants, le propriétaire aussi sont derrière leur groupe de supporters. On l'a vu avant la rencontre. Ils ont participé à la marche. Je pense que l'image veut bien dire que le club tout entier est derrière ses supporters. C'est bien.

C'est une très bonne chose que nos supporters soient si nombreux à Lens pour nous soutenir. C'est quelque chose que je trouve vraiment extraordinaire quand les stades peuvent accueillir à la fois le supporter du club résident comme les supporters visiteurs. Ça crée vraiment une super atmosphère et c'est quelque chose que j'aimerais voir chaque week-end sur toutes les rencontres."

Horneland parle du mercato

La préparation de l'effectif de l'ASSE de la saison prochaine ? "Loïc Perrin, la direction et le propriétaire sont vraiment sur ces sujets. C'est vraiment leur partie. Moi, j'essaie vraiment de me concentrer sur le football. Je sais qu'ils sont sur le sujet.

J'ai bien conscience que plusieurs de nos joueurs arrivent sur leur dernière fin de contrat. Je n'ai pas l'ensemble des discussions. Je ne sais pas où en sont l'ensemble des discussions avec tous les joueurs aujourd'hui, mais je sais que c'est un sujet qui est suivi par la direction et je sais que leur mission, leur objectif, c'est de construire un avenir brillant pour la Saint-Étienne.

Notre situation pour la saison prochaine n'étant pas encore tranchée, c'est quelque chose qui rend le sujet un peu plus difficile à aborder. Certaines discussions débuteront certainement un peu plus tard, en fonction des volontés des joueurs et du club par rapport à la division dans laquelle le club évoluera. L'objectif du club est vraiment de rester en Ligue 1. On sait que ça facilitera beaucoup les choses pour les décisions."

"Flo Tardieu ? C'est un joueur qui travaille dur pour l'équipe et qui sent très bien les coups." (Horneland avant RCL-ASSE)

"Florian Tardieu, c'est un joueur vraiment intelligent. Il fait partie des joueurs qui, sur 90 minutes de jeu, arrivent à mettre le plus facilement le ballon dans le dernier tiers du terrain. Je pense qu'il est revenu d'un moment assez difficile où il jouait un peu moins cet hiver en raison de blessures. Petit à petit, à l'entraînement, il a commencé à montrer ce dont il était capable. Il a pris un peu de volume et on a pu l'incorporer aux rencontres et il n'en est devenu que meilleur au fur et à mesure.

C'est un joueur qui travaille dur pour l'équipe et qui sent très bien les coups. Je repense au ballon qu'il donne à Irvin Cardona, qui amène le but de Stassin à Montpellier. C'est vraiment ce genre de joueur qui est capable de faire ces gestes-là, ces différences, et qui profite à l'équipe. Et c'est aussi un joueur d'expérience, une expérience qui va nous être précieuse sur les sept prochaines rencontres."