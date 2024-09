Après l’avoir emporté face au LOSC, l’ASSE se déplace à Nice pour le compte de la J5 de Ligue 1. Olivier Dall’Oglio s’est présenté en conférence de presse ce jeudi. Retranscription.

Olivier Dall’Oglio (ASSE) : « Les stats ? On les regarde, mais je pense qu’il y a surtout le retour vidéo qui est intéressant pour voir les attitudes. Ça, les stats, elles ne le regardent pas. J’ai aimé les attitudes. J’ai aimé le côté solidaire et le collectif que l’équipe a dégagé. C’est ce que j’avais demandé. C’est ce que les joueurs ont donné. Ceci, c’est énorme. Cet état d’esprit-là, on a besoin de le garder pour pouvoir durer dans ce championnat. C’est une très bonne chose. Bien sûr, on a vu qu’on pouvait être parfois en difficulté défensivement, mais on a été valeureux. Et si on l’est toute la saison comme ça, je pense qu’on atteindra nos objectifs.

Face à des équipes qui sont plus fortes, même contre des équipes qui sont de notre niveau, il faudra qu’on ait cette discipline. On a besoin d’avoir cette force collective. Elle commence par une discipline déjà individuelle sur le placement. On sait ce qu’on doit donner au collectif. J’ai besoin que tous les joueurs soient rassurés sur le plan tactique, qu’ils connaissent leur rôle par cœur. Après, qu’il soit capable, qu’il y ait une intelligence qui se dégage pour contrer l’adversaire. Bien sûr qu’on prévoit certaines choses à l’entraînements par rapport à l’adversaire, mais il nous faudra aussi être en réaction. Savoir réagir très rapidement suivant ce qu’ils vont nous proposer. »

Une équipe qui doit s’améliorer

Olivier Dall’Oglio (ASSE) : « C‘est surtout en termes de confiance. On a vu qu’on pouvait aussi avoir des possessions de balles qui pouvaient être importantes, même contre des grosses équipes.

On a un début de saison qui est solide. On est mis dans le bain de la Ligue 1 et du haut niveau. Je pense qu’on va avoir une équipe de Nice qui a envie de prendre des points. Une équipe de Nice qui fait des matchs solides, mais qui n’a pas toujours eu les résultats escomptés par rapport à ce qu’ils ont produit. On aura aussi un adversaire très remonté qui fête aussi l’anniversaire du club. Il y aura beaucoup de choses qui seront contre nous. C’est pour ça qu’on parle de discipline et de solidarité. On pourra répondre sur ce plan-là, là-dessus.

Je pense que Lille et Nice peuvent se ressembler déjà sur l’aspect tactique. En termes d’engagement aussi. On sait que c’est une équipe qui va aller de l’avant et va être très agressive. On est sur les mêmes schémas. Je pense que ce sont eux qui vont l’aborder différemment parce qu’ils auront à cœur de montrer au public qu’ils sont là pour gagner le match. Il faut qu’on s’attende à un fort impact dès le début du match.

Il y a pas mal de choses à améliorer. On parlait de nos sorties de balle, d’être un peu plus spontanés sur le jeu en profondeur. Il y a encore des automatismes qu’on doit affiner. On apprend aussi à se découvrir. Il faut du temps pour construire une équipe. Il y a de nouveaux joueurs qui sont arrivés. Ils ont fait des prestations assez intéressantes. Mais ces prestations-là vont s’améliorer automatiquement. On veut qu’elles s’améliorent. »

Des attentes fortes envers les ailiers

Olivier Dall’Oglio (ASSE) : « Les ailiers ? On parlait de l’aspect défensif, il faut qu’ils cavalent. Et là, les stats nous montrent que ce sont des garçons qui travaillent beaucoup. Sur le plan offensif, ce que je veux, c’est qu’il y ait une présence. Une présence offensive, notamment dans les 18 mètres adverses. On y travaille. Qu’ils aient confiance en eux parce qu’il faut frapper. On l’a vu avec Cafi (Cafaro) sur le dernier match. Il faut être assez spontané et pouvoir frapper. Frapper au but pour pouvoir marquer. Je pense que Zuriko, qui a fait un très bon match contre Lille, saura à même de scorer.

Il faut persister. Il faut être insistant. On ne peut pas se permettre d’être moyen. Nous devons être à un très bon niveau physique, à un très bon niveau collectif. Sinon, on sera en difficulté. Mais ça vaut pour tous les joueurs, que ce soit les attaquants ou les défenseurs. Il faut qu’il y ait une solidarité et sentir que quand on doit défendre, on s’y met tous. C’est ce que vous avez vu sur le dernier match. On a subi pendant longtemps, mais on a réussi à tenir parce qu’il y a un gros travail des attaquants. Ces courses sont obligatoires. Quand les joueurs sont fatigués, il y a des garçons qui rentrent et prennent le relais. C’est ça une vraie équipe.

Dall’Oglio : « Soit on s’adapte, soit on meurt »

Olivier Dall’Oglio (ASSE) : « Le niveau technique est monté. Il y a moins de pertes de balles. Ceci nous permet de plus garder le ballon et de pouvoir plus s’attaquer. C’est quelque chose de très positif. L’équipe a monté son niveau là-dessus. Je pense que c’est dû aussi aux nouveaux joueurs qui sont arrivés, mais aussi à la prise de conscience de tout le monde. Il a fallu s’adapter à la Ligue 1. Ce qu’on pouvait faire en Ligue 2, on ne peut plus le faire en Ligue 1. Une prise d’informations plus rapide, moins d’espace, moins de temps. Soit, on s’adapte, soit on meurt. Il faut monter le niveau. C’est un travail de tous les jours. Travailler tous les jours en entraînement. Travailler en vidéo, travailler de placement. Il y a beaucoup de choses qui entrent en jeu. Mais ce sont surtout les prises de conscience des joueurs, des progrès qu’ils peuvent faire s’ils sont conscients de ce qu’on demande. »