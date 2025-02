Depuis quelques saisons, la Ligue 1 voit émerger de plus en plus de jeunes joueurs précoces. Djylian N'Guessan, attaquant de l'AS Saint-Étienne, illustre parfaitement cette tendance. À seulement 16 ans, il est devenu l’un des plus jeunes joueurs à évoluer en championnat français, inscrivant ainsi son nom dans l’histoire du club.

Cette précocité s’explique en partie par les progrès en préparation physique et mentale. Comme l’explique la psychologue Delphine Herblin dans L’Équipe, les jeunes bénéficient d’un meilleur accompagnement dès leur plus jeune âge, ce qui accélère leur passage en Ligue 1. De plus, les clubs misent sur ces profils pour optimiser leur rentabilité, en développant des joueurs à fort potentiel de revente. Aujourd’hui, les moins de 20 ans représentent 10 % du temps de jeu en Ligue 1, contre 3,7 % il y a 25 ans.

L'exemple de Djylian N'Guessan à l'ASSE

Arrivé à l'ASSE à 7 ans, N'Guessan a rapidement gravi les échelons. Ses performances en jeunes ont marqué les esprits : auteur de 20 buts en 20 matchs la saison dernière, il impressionne par son sens du but. Pur numéro 9, il se positionne idéalement dans la surface et attire déjà l’attention de plusieurs clubs. Pourtant, son engagement avec Saint-Étienne montre sa volonté de s’inscrire dans la durée.

Malgré ses qualités, la prudence s’impose. Le directeur sportif Loïc Perrin le rappelle au moment de son premier contrat professionnel : « Il lui reste beaucoup d’étapes à franchir. » Supporters et recruteurs suivront son évolution avec attention.

"Ceux qui, à 14 ans, ont une maturité d’adulte jouent en Ligue 1 à 16 ans"

Delphine Herblin, spécialiste du suivi en centres de formation, précise : « Ces jeunes sont repérés tôt et bénéficient de moyens bien plus développés en préparation physique et cellules de performance. Ils gagnent en puissance athlétique et leur précocité physiologique joue un rôle clé. Ceux qui, à 14 ans, ont une maturité d’adulte se retrouvent sur les terrains de Ligue 1 à 16 ans. Ils sont déjà des hommes. En croisant ces statistiques avec la puberté, on observerait un âge de maturation plus précoce. Ce football plus athlétique favorise ces profils, mais cela interroge : quel jeu voulons-nous demain ? »

L’AS Saint-Étienne s’inscrit dans cette dynamique pour rester un acteur majeur du football français. Djylian N'Guessan incarne cette ambition. Toutefois, pour qu’un jeune s’épanouisse pleinement, il doit évoluer dans un contexte serein. L’ASSE ne peut reposer uniquement sur ses épaules...