L'ASSE est en pleine mutation depuis le changement de direction. Un projet tout autre, basé sur un travail à moyen-long terme avec des jeunes joueurs à développer. L'occasion pour les joueurs issus du centre de formation de prendre un virage qui peut s'avérer important pour atteindre le football professionnel.

Mathis Amougou est avec Louis Mouton, les deux novices issus du centre de formation qui bénéficient du plus de temps de jeu depuis le début de saison. Un troisième joueur est en train de montrer le bout de son nez, il s'agit de Djylian N'Guessan. Depuis l'arrivée d'Eirik Horneland, le coach norvégien fait confiance à l'international U16 français à qui il a donné ses premières minutes en pro.

Djylian N'guessan (ASSE), enfin un 9 made in Forez

Djylian N'Guessan, jeune talent de 16 ans, est une des révélations de l'AS Saint-Étienne (ASSE). Attaquant prometteur, il a récemment fait ses débuts en Ligue 1, attirant l'attention par sa maturité et ses qualités techniques.

Professionnel depuis novembre 2024, son contrat court jusqu'en juin 2027. Loïc Perrin, avait touché un mot suite à sa signature : "La signature professionnelle d'un joueur comme Djylian est une réussite pour tous les rouages du club. À son âge, il montre déjà de belles capacités, même s'il n’est qu'au début de sa carrière et qu'il lui reste encore beaucoup d’étapes à franchir. Il incarne notre projet qui s’appuie sur le Centre de formation pour développer de jeunes talents. Son sens du but lui vaut d’être déjà suivi par de nombreux clubs français ou étrangers. Le fait qu’il choisisse de s’engager avec l’AS Saint-Étienne montre qu’il veut faire partie de notre aventure."

Débuts en Ligue 1

: Même s'il n'a eu que peu de minutes, il a démontré une belle capacité à gérer la pression contre une des meilleures équipes européennes. Contre Nantes : Première titularisation, où il a eu l'occasion de montrer davantage ses qualités. Une prestation encourageante qui laisse entrevoir un grand potentiel. Un match qui aurait pu prendre une tout autre dimension s'il avait converti sa très belle opportunité de marquer.

Le jeune stéphanois profite de l'absence d'Ibrahim Sissoko (suspendu) et Ibrahima Wadji (blessé) pour engranger du temps de jeu. N'Guessan se distingue par sa polyvalence en attaque, sa maturité et sa capacité à se placer intelligemment dans les espaces. L'ASSE semble vouloir l'intégrer progressivement dans l'équipe première, ce qui montre la confiance placée en lui. À seulement 16 ans, il incarne l'avenir du club et peut-être du football français.

Un avenir en concurrence avec Stassin ?

Ibrahima Wadji est en fin de contrat en juin prochain. Au regard de ses difficultés à enchainer les rencontres, l'attaquant sénégalais ne devrait pas faire de vieux os dans le Forez.

Ibrahim Sissoko, a un contrat jusqu'en juin 2026. La question de son avenir sera forcément évoqué en juin prochain à un an de la fin de son contrat.

Ainsi, le club compte 3 jeunes joueurs pour la suite... Djylian N'guessan (2008), Jibril Othman (2004) et Enzo Mayilla (2006). Alors que Mayilla est blessé et de retour d'ici un moins après sa blessure au genou, Djylian N'guessan a la préférence du staff stéphanois. Après avoir sécurisé son jeune joueur, l'ASSE le met rapidement en avant.

De quoi le crédibiliser pour les années à venir ? Il semble encore tendre pour performer en ligue 1, néanmoins ses entrées ne sont pas anodines non plus. Il fait preuve de personnalité et de maturité pour un joueur de tout juste 16 ans. Suffisant pour lui donner crédit à court terme pour profiter des bénéfices à moyen terme ? On vous pose la question...